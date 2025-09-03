Cô gái vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đăng quang hoa hậu

Chung kết Miss Charm USA 2025 đã diễn ra ngày 2/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Kaylyn Slevin. Cô giành quyền đại diện Mỹ tại cuộc thi Miss Charm 2025 tổ chức ở Việt Nam vào cuối năm nay.

Chiến thắng của Kaylyn Slevin không gây bất ngờ vì cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng ngay từ đầu cuộc thi. Cô 24 tuổi, cao 1,68 m, là người mẫu, vũ công chuyên nghiệp. Kaylyn Slevin cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram có gần 600.000 người theo dõi.

Kaylyn Slevin đăng quang Miss Charm USA 2025.

Ngay sau khi đăng quang, Kaylyn Slevin đã gửi lời chúc mừng tới người dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9. Việt Nam là chủ nhà của cuộc thi Miss Charm 2025.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Việt Nam nhân dịp Quốc khánh. Là Miss Charm USA 2025, tôi vinh dự khi biết Việt Nam là quốc gia đăng cai Miss Charm 2025. Chúc Việt Nam luôn tràn ngập niềm vui, hòa bình và thịnh vượng, cùng nhau hướng tới một năm đáng nhớ", cô viết.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Vẻ đẹp, truyền thống và sự nồng ấm của đất nước Việt Nam truyền cảm hứng cho cả thế giới, và tôi vô cùng háo hức được trải nghiệm điều đó. Hành trình này không chỉ là một cuộc thi mà còn là sự kết nối văn hóa, giúp chúng ta gắn kết, vượt qua mọi biên giới".

Dù có chiều cao không nổi bật nhưng Kaylyn Slevin được đánh giá cao với gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng mái tóc vàng óng ả. Kaylyn Slevin cũng có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng.

Năm 2016, cô đăng quang danh hiệu Miss Ventura County Teen, tiếp đó là Miss Malibu Teen USA 2017, MSA Dance Miss Malibu Teen 2018. Sau khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tuổi teen, Kaylyn Slevin đăng ký dự thi Hoa hậu bang California 2025 và giành giải á hậu 2.

Cô từng gây chú ý khi đứng thứ 11 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2021. Năm đó, người đứng đầu danh sách này là Lisa (BlackPink).

Vị trí thứ 11 trong danh sách top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới năm 2021 đã giúp Kaylyn Slevin trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô từng đảm nhận vai Beatrice trong web series nổi tiếng Chicken Girls (mùa 3).

Miss Charm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam. Theo quy định mới, các ứng viên từ 18 đến 35 tuổi có thể dự thi Miss Charm 2025. Đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia.

Năm ngoái, đại diện Mỹ tại Miss Charm tổ chức ở Việt Nam là người đẹp Angel Reyes, lọt vào top 20. Cuộc thi Miss Charm 2024 dự kiến tổ chức ở Los Angeles, Mỹ tuy nhiên nhiều lần hủy lịch và sau đó được chuyển về TPHCM.