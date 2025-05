Có gì ở gameshow tốc độ triệu đô đầu tiên của Việt Nam?

Sau hai năm chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn Charlie Nguyễn và đội ngũ sản xuất Việt Nam, GAMA: Dục tốc bất bại do Lenom Việt Nam sản xuất đã sẵn sàng ra mắt khán giả. Đây là gameshow đầu tiên tại Việt và trên thế giới về các loại đua kết hợp giải trí hoàn toàn được tạo bởi 100% người Việt – "made in & made by Việt Nam".

Dàn thí sinh của GAMA là những gương mặt nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực trong giới giải trí, bao gồm ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế, cùng các tên tuổi "triệu view" trên TikTok và YouTube. Sự "đụng độ" của những người chơi đầy cá tính này hứa hẹn sẽ tạo nên những sắc màu mới mẻ, cùng những pha "va chạm" và cạnh tranh đầy kịch tính, hấp dẫn người xem.

GAMA: Dục tốc bất bại gây chú ý với sự xuất hiện của dàn diễn viên, ca sĩ tài năng, cá tính và đầy thu hút: diễn viên Yaya Trương Nhi, diễn viên Phương Lan, diễn viên Hiếu Nguyễn, diễn viên Phú Thịnh, diễn viên Trang Hý, ca sĩ Emma Nhất Khanh, ca sĩ - người mẫu Mingji, ca sĩ Jackie Njine.

Ngoài ra, chương trình còn quy tụ dàn á hậu, nam vương quen thuộc với người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam: siêu mẫu Nguyễn Quỳnh Anh (á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024), Lương Gia Huy (Mister Universal Ambassador 2017), Nguyễn Mạnh Lân (Mister Vietnam 2024, á vương 1 Mister International 2024).

Không dừng lại ở đó, đội hình người chơi của GAMA: Dục tốc bất bại còn quy tụ dàn hot Tiktoker sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội: Viên Vibi, Cổ Ngân, Hiếu Gia Lai. Show thực tế triệu đô về đua xe cũng gây nhiều tò mò khi có sự tham gia của Jongrak Choi - "trai đẹp" Hàn Quốc nổi tiếng với kênh Youtube chia sẻ về văn hóa Việt Hàn đồng thời quen thuộc với khán giả qua một số chương trình truyền hình ăn khách trước đó. Nhà thiết kế Audrey H Nguyễn nhận dược sự quan tâm khi hiếm hoi tham gia show thực tế.

16 người chơi là 16 cá tính với những lợi thế - hạn chế riêng nhưng tựu chung lại họ đều là những "tay mơ" trên đường đua tốc độ với vô vàn những nỗi hoang mang, sợ hãi khi phải bước vào cuộc đua xa lạ, cạnh tranh khốc liệt qua 4 vòng đấu loại trừ nhằm chiếm lợi thế thi đấu và giành giật cơ hội đi tiếp. Bước vào hành trình, họ sẽ được huấn luyện bài bản bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp, từ kỹ thuật cầm lái, kiểm soát tốc độ, đến chiến thuật vượt chướng ngại. Không dừng lại ở đó, xuyên suốt chương trình, các thí sinh sẽ liên tục đối đầu với những "challenger" bí ẩn - các nhân vật được thiết kế để gây áp lực, tạo biến, và không cho phép sự dễ dãi trên đường đua.

GAMA - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về đua xe Go-Kart tại Việt Nam, nơi mỗi người chơi phải bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với các thử thách về tốc độ, trí tuệ và cả thể lực. Sau hơn 2 năm ấp ủ với 9 tập quay thực chiến và 38 ngày onset không ngừng nghỉ của cả ekip với hơn 300 con người, GAMA SHOW hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi thể thao kịch tính, chuyên nghiệp, công bằng và chưa từng phát sóng.