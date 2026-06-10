Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại lõi trung tâm Phú Quốc

Tái định hình không gian phát triển cho đảo Ngọc

Sau nhiều năm phát triển "nóng", Phú Quốc đang bước sang giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu với định hướng quy hoạch chặt chẽ hơn. Chính phủ đã yêu cầu địa phương rà soát tổng thể quy hoạch, hoàn thiện các đồ án phát triển đô thị và kiểm soát hiệu quả việc khai thác quỹ đất nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững, đặc biệt trước thềm APEC 2027.

Theo ghi nhận, hơn 20 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng đã và đang được triển khai, bao gồm mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, thi công hệ thống giao thông kết nối, Trung tâm Hội nghị quốc tế và nhiều hạng mục chỉnh trang đô thị quy mô lớn.

Lịch sử đã chứng minh, những cú hích hạ tầng luôn mở ra chu kỳ tăng trưởng đột phá cho bất động sản khu vực. Theo dữ liệu từ VARS, tại Đà Nẵng, giá trị bất động sản đã tăng mạnh, nhất là phân khúc căn hộ hiện đã tăng khoảng 68% so với đầu năm 2019 khi thành phố thu hút làn sóng đầu tư hạ tầng mới.

Với Phú Quốc, giai đoạn "bản lề" hiện tại chính là thời điểm "vàng" dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược để sở hữu bất động sản tại đây, đón đầu những thay đổi trước khi các yếu tố hạ tầng và quy hoạch tác động rõ nét hơn tới mặt bằng giá.

Không chỉ được thúc đẩy bởi hạ tầng, Phú Quốc còn đang đứng trước những kỳ vọng về cơ chế phát triển đặc thù dành cho đặc khu, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho du lịch, thương mại, tài chính và dịch vụ quốc tế. Sự cộng hưởng của các động lực mới đang mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ cho đô thị đảo.

Trong khi đó, định hướng phát triển của Phú Quốc không chạy theo mở rộng đô thị bằng mọi giá mà ưu tiên chiến lược tăng trưởng hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế. Hướng tới vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2027 – nơi quy tụ 21 nền kinh tế hàng đầu thế giới, bên cạnh việc đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, các công trình đa chức năng và tiện ích công cộng nhằm nâng cao chất lượng sống, Phú Quốc cũng kiểm soát chặt chẽ quỹ đất để bảo đảm một tổng thể quy hoạch đúng định hướng, tránh đi vào "vết xe đổ" của nhiều đô thị lớn hiện tại.

Đồng thời, chiến lược này đang tạo nên một chuẩn mực phát triển mới cho các dự án bất động sản tại Phú Quốc, đặc biệt là những dự án nằm trong 6% quỹ đất ở quý hiếm trên đảo.

Meypearl Harmony – hình mẫu căn hộ biển thế hệ mới tại Nam đảo

Trong bối cảnh đó, Meypearl Harmony - với bộ sưu tập căn hộ biển sở hữu lâu dài hiếm hoi nằm trên trục đường ven biển Bãi Trường đang nổi lên như một bất động sản kiểu mẫu, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn phát triển mới của Phú Quốc ở hiện tại và tương lai dài hạn.

Giá trị khác biệt của dự án đến từ vị thế chiến lược trong lòng đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc - tọa độ đáng sống tại cửa ngõ kết nối Nam đảo và Bắc đảo. Nằm trong một quần thể được quy hoạch đồng bộ và chặt chẽ, dự án được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện nghi "all-in-one" đồng bộ và cao cấp. Từ hệ thống giáo dục với trường Mầm non Edison và Meyschool Đoàn Thị Điểm; hệ thống giải trí với tuyến phố đi bộ Mebox, tổ hợp Meyfun, công viên ánh sáng Ice Jungle đến các tiện ích thể thao như bể bơi ngoài trời, sân pickleball, đường dạo bộ…

Trên nền tảng quy hoạch bền vững, Meypearl Harmony được định vị như một biểu tượng sống mới của đảo Ngọc, nơi kiến trúc độc bản, thiên nhiên xanh mát và tiện ích đô thị được kết nối thành một tổng thể hài hòa. Riêng tòa The Ocean Cruise được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm của căn hộ nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê khi 100% căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển Bãi Trường - một lợi thế cực hiếm cho dòng căn hộ ven biển.

Góc ban công rộng mở của căn hộ The Ocean Cruise tại Meypearl Harmony (ảnh Meygroup)

Không chỉ đề cao tính thẩm mỹ và bài toán vận hành, dự án được phát triển theo mô hình đa chức năng nơi mọi nhu cầu từ an cư, làm việc, học tập đến chăm sóc sức khỏe, mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng đều được đáp ứng trong tầm tay. Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ góp phần kiến tạo một phong cách sống trọn vẹn, cân bằng giữa sự năng động của đô thị hiện đại và những giá trị đặc trưng của đảo Ngọc.

Không gian thư giãn tại bể bơi nội khu của dự án (ảnh Meygroup)

Với hàng loạt chính sách hấp dẫn giúp khách hàng tối ưu dòng tiền như hỗ trợ lãi suất lên tới 48 tháng, cam kết thuê lại trong 36 tháng với giá trị tương đương 13,5% giá bán căn hộ và miễn phí quản lý trong 2 năm đầu tiên.

Trước thềm APEC 2027, dự án hiện chỉ còn 100 căn hộ cuối cùng tại tòa The Ocean Cruise với vị trí lõi trung tâm, pháp lý bền vững, kiến trúc tinh tế và môi trường sống đón đầu tương lai, Meypearl Harmony không chỉ là nơi an cư hay nghỉ dưỡng bên biển, mà còn là tài sản trao truyền cho thế hệ sau.