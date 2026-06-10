Van Phuc City định vị lại bản đồ bất động sản sức khoẻ

Đó cũng là lý do những đại đô thị như Van Phuc City trở thành lựa chọn hàng đầu khi giá trị không được đo bằng vị trí hay quy mô mà bằng chất lượng sống khỏe bền vững.

Vị trí trung tâm hay đang đánh đổi sức khỏe?

Mỗi ngày thức dậy giữa tiếng còi xe, khói bụi và những khối bê tông ngột ngạt, nhiều người mới nhận ra: thứ xa xỉ nhất của cuộc sống hiện đại không còn là vị trí trung tâm mà là một bầu không khí sạch để hít thở mỗi ngày.

Tốc độ đô thị hóa chóng mặt tại TP.HCM khiến mật độ dân cư dày đặc, áp lực hạ tầng quá tải cùng nhiều bụi mịn khiến "sống giữa trung tâm" dần trở thành một sự đánh đổi âm thầm cho sức khỏe và chất lượng sống.

Đạp xe tại công viên ven sông The Long Park

Và đó cũng là lúc giới thượng lưu bắt đầu rời khỏi những tòa tháp chật kín người để dịch chuyển về các đại đô thị sinh thái ven sông - nơi vẫn còn đủ khoảng xanh, mặt nước và sự riêng tư để tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Giữa làn sóng đó, nhà phố tại Van Phuc City nổi lên như một định nghĩa hoàn toàn khác về bất động sản hạng sang. Không chạy theo mật độ xây dựng dày đặc như nhiều dự án khác, khu đô thị dành hơn 60% diện tích cho công viên, mảng xanh và mặt nước. Đây không đơn thuần là nơi ở mà còn là một "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố.

Lợi thế quy hoạch không thể tái lập

Điều đắt giá nhất của một khu đô thị không nằm ở những tòa nhà cao bao nhiêu tầng mà nằm ở khoảng không gian mà chủ đầu tư giữ lại cho cư dân được sống, được thư giãn và tận hưởng mỗi ngày.

Trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, phần lớn các dự án đều chọn cách tối đa hóa lợi nhuận bằng việc tăng mật độ xây dựng lên đến 50-70%. Càng nhiều block nhà, càng nhiều diện tích bán được thì càng nhanh thu nhiều lợi nhuận. Nhưng cái giá phải trả chính là cư dân phải sống trong một không gian đầy sự ngột ngạt, thiếu mảng xanh và không khí trong lành.

Phần lớn diện tích dành cho tiện ích, mảng xanh và mặt nước

Van Phuc City lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Trên quy mô 198ha, dự án dành hơn 60% diện tích cho công viên, mặt nước, tiện ích và không gian mở. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ đầu tư chấp nhận cắt giảm hàng chục nghìn mét vuông thương mại để đổi lấy một giá trị lâu dài hơn cho chất lượng sống của cư dân.

Giữa thời đại đô thị hóa quá nhanh, khi cây xanh và mặt nước liên tục bị thay thế bằng những khối bê tông cao tầng, không khí sạch dần trở thành một dạng "tài sản xa xỉ" mới. Người giàu hôm nay không chỉ tìm kiếm một căn nhà đẹp mà còn tìm kiếm một nơi đủ yên tĩnh để tái tạo năng lượng, đủ trong lành để con trẻ lớn lên khỏe mạnh và đủ cân bằng để mỗi ngày trở về đều là một trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tận hưởng cuộc sống tại công viên ven sông

Tại Van Phuc City, mảng xanh và mặt nước không chỉ tạo nên cảnh quan đẹp mắt mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm hấp thụ nhiệt và thanh lọc không khí, bụi mịn. Chính yếu tố đó giúp nhiệt độ nội khu luôn dễ chịu hơn khu vực bên ngoài từ 2-3 độ C, tạo nên cảm giác khác biệt rõ rệt ngay khi bước vào khu đô thị.

Một khu đô thị khi đã bị bê tông hóa sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian để mở rộng thêm công viên, tạo thêm mặt nước hay kéo giãn khoảng thở giữa các khối nhà. Đó là lý do những đại đô thị sinh thái được quy hoạch từ đầu như Van Phuc City ngày càng trở nên hiếm có và đắt giá.

Không chỉ sở hữu lợi thế về quy hoạch, không gian sống xanh và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, tháng 6 này còn là thời điểm đặc biệt để khách hàng sở hữu nhà phố Van Phuc City với chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được hưởng mức chiết khấu lên đến 15%, góp phần tối ưu đáng kể giá trị đầu tư ngay từ thời điểm xuống tiền.

Đặc biệt, 10 khách hàng giao dịch đầu tiên trong tháng sẽ được trao tặng bộ đặc quyền trải nghiệm đẳng cấp gồm: chuyến du thuyền 5 sao ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn trị giá 100 triệu đồng, thưởng thức Van Phuc Water Show cùng nhóm tối đa 10 người, 4 vé VIP tham dự các chương trình nghệ thuật tại Van Phuc City và tiệc ẩm thực đặc biệt tại Nhà hàng Mâm Vị dành cho 10 thực khách.

Đây không chỉ là những ưu đãi giá trị dành riêng cho khách hàng tiên phong mà còn là cơ hội để cảm nhận trọn vẹn phong cách sống thượng lưu mỗi ngày tại Van Phuc City.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, sở hữu nhà phố Van Phuc City hôm nay là khoản đầu tư lý tưởng cho sức khỏe, chất lượng sống và tiềm năng sinh lời.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/