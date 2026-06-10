Dự án hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tăng tốc về đích, dự kiến bàn giao từ Quý 1/2027

Công trường Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đầu tháng 6/2026.

Bất chấp thời tiết nóng bức cao điểm, công trường dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences vẫn duy trì nhịp thi công liên tục với đông đảo đội ngũ kỹ sư, công nhân và hệ thống thiết bị hiện đại. Từ kết cấu thân tháp, khối đế thương mại cho đến cảnh quan tiện ích và hệ thống kỹ thuật, mọi hạng mục đều đang được triển khai đồng bộ, đưa diện mạo của một tổ hợp branded residences đẳng cấp quốc tế ngày một hiện hữu rõ nét.

Công trường Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đầu tháng 6/2026.



Cất nóc 3/5 toà tháp, hai toà còn lại đến tầng 33-34

Ghi nhận thực tế, ba tòa tháp Lumina (S2), Aura (S3) và Sol Crystal (S5) đã chính thức cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hai tòa còn lại là Luna (S1) và Stella (S4) hiện đã vươn tới tầng 33-34 trên tổng số 40 tầng, hoàn thiện dần đường chân trời của tổ hợp bất động sản hàng hiệu giữa tâm điểm Ciputra.

Song song với đó, hệ thống tường bao, tường ngăn và các hạng mục trong căn hộ cũng được đẩy nhanh tiến độ, với nhiều tầng căn hộ đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. Hệ thống MEP cao tầng (điện, thông gió, cấp thoát nước, PCCC) cũng bám sát tiến độ với gần 20% khối lượng đã hoàn thành.

Đáng chú ý, căn hộ mẫu tại tầng 18 tòa S3 cũng đã hoàn tất toàn bộ nội thất cao cấp, hành lang và hệ thống thang máy, sẵn sàng đón khách tham quan trải nghiệm thực tế.

Trên đỉnh hai tòa Lumina và Aura, hạng mục "siêu du thuyền" tại tầng 39-40 đang dần lộ diện. Với hình thái kiến trúc như một con tàu khổng lồ neo giữa tầng không, công trình được quy hoạch thành tổ hợp tiện ích trên cao gồm hồ bơi vô cực, nhà hàng và pool bar do Sunset Hospitality Group - một trong những tập đoàn phong cách sống hàng đầu đến từ Dubai vận hành. Khi hoàn thiện, đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến biểu tượng của khu vực Tây Hồ Tây.

Tại phần ngầm, ba tầng hầm B1-B3 với tổng diện tích hơn 84.000m² cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống camera, loa, báo cháy… Với quy mô thuộc nhóm lớn trên thị trường căn hộ Hà Nội, khu vực này được quy hoạch đồng bộ cho hệ sinh thái đỗ xe thông minh, cho phép nhận diện biển số, đặt trước chỗ đỗ và định vị phương tiện.

Khối đế thương mại và "ốc đảo nghỉ dưỡng" dần thành hình

Nếu phần thân công trình đang hoàn thiện đường chân trời mới cho Tây Hồ Tây thì bên dưới các tòa tháp, diện mạo của một hệ sinh thái phong cách sống cũng đang hiện hữu rõ nét từng ngày.

Trong đó, khối đế 5 tầng được đẩy nhanh với mặt ngoài ốp toàn bộ bằng đá bán quý Lemurian Blue và hệ kính Low-E cao cấp. Đây là khu vực sẽ phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ liên thông xuyên suốt 5 tòa tháp, tạo nên tuyến phố mua sắm, ẩm thực và giải trí trên không đặc biệt bậc nhất tại Tây Hồ Tây.

Diện mạo sang trọng của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences cũng đang lộ diện rõ nét thông qua việc hoàn thiện mặt ngoài.

Ngay tại trung tâm dự án, một “ốc đảo nghỉ dưỡng” cũng đã hiện hữu với hồ Crystal Lagoon gần 0,5km trải dài giữa lõi cảnh quan. Những hàng dừa nhiệt đới xanh mát, bể bơi lát đá mosaic tinh xảo cùng những cung đường dạo bộ và không gian thư giãn được bố trí liên hoàn, tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiếm thấy trong lòng đô thị. Khi đi vào vận hành, Crystal Lagoon và phố đi bộ sẽ trở thành tâm điểm phong cách sống toàn khu, mang đến trải nghiệm resort hoàn chỉnh ngay từ thời điểm bàn giao.

Khu vực vùng lõi cảnh quan với Crystal Lagoon dài 500m đã hoàn thành gần 100% kết cấu.

Trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences sở hữu vị thế đặc biệt khi là dự án branded residences tiên phong tại Ciputra. Từ các căn Sky Mansion thông tầng sở hữu sân vườn và hồ bơi riêng, tầm nhìn panorama ôm trọn Hồ Tây và sông Hồng, cho đến tiêu chuẩn vận hành quốc tế WorldHotels Residences thuộc hệ sinh thái BWH Hotels, mọi yếu tố đều được định hướng theo chuẩn sống hàng hiệu dành cho nhóm khách hàng thượng lưu.

Dự án đồng thời hưởng lợi từ sự bứt tốc mạnh mẽ của khu vực Tây Hồ Tây với hàng loạt siêu hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như trục cảnh quan sông Hồng, hầm đường bộ vượt sông Hồng, tuyến Metro số 2 hay đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe.

Với hơn 50 tiện ích cao cấp đang được triển khai đồng bộ, dự án dự kiến bàn giao từ Quý 1/2027.

Dự kiến bàn giao từ Quý I/2027, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để đưa một trong những bộ sưu tập branded residences hiếm hoi tại Thủ đô đi từ ý tưởng đến hiện thực. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao những tài sản có thể kiểm chứng bằng tiến độ, chất lượng và trải nghiệm thực tế, sự hiện hữu ngày một rõ nét của dự án được xem là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng sức hút của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Tây Hồ Tây.