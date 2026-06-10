SGO Marina Móng Cái thu hút thương nhân nhờ mô hình biệt thự tối ưu hóa dòng tiền

Sở hữu vị trí gắn với dòng người và dòng hàng, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vừa tích sản, vừa vận hành kinh doanh tại khu vực cửa khẩu.

Từ "điểm trung chuyển" đến nhu cầu khai thác dòng tiền thực tại Móng Cái

Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động giao thương tại Móng Cái trong thời gian gần đây đang kéo theo những thay đổi đáng chú ý trong nhu cầu đầu tư. Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch XNK qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 6,29 tỷ USD, gần 99.000 tờ khai. Song song với đó, lượng khách xuất nhập cảnh, đặc biệt là khách Trung Quốc quay trở lại, tăng mạnh trong các dịp cao điểm. Riêng phường Móng Cái 1 - khu vực trung tâm du lịch, thương mại và cửa khẩu của thành phố - đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2026, với doanh thu dịch vụ - du lịch ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Năm 2025, lượng khách đến khu vực này cũng đã vượt mốc 2,3 triệu lượt. Đây cũng là cơ sở để các khu vực có lợi thế kết nối giao thương như Móng Cái 3, đặc biệt khu vực gần Cảng cạn ICD và các trục logistics, được đánh giá có tiềm năng phát triển các mô hình bất động sản khai thác dịch vụ trong thời gian tới.

Sự gia tăng của dòng khách kéo theo nhu cầu rõ rệt đối với các loại hình lưu trú và dịch vụ. Theo ông Nguyễn Văn Ngọ - Tổng Giám đốc SGO Đại Dương, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Móng Cái thường xuyên đạt công suất từ 60 - 80% vào các giai đoạn sôi động, trong khi nhu cầu thuê ngắn hạn từ nhóm thương nhân, chuyên gia và khách du lịch Trung Quốc tiếp tục gia tăng. "Tuỳ vào mô hình khai thác, mức giá thuê hiện nay dao động khá linh hoạt. Với các sản phẩm nguyên căn quy mô lớn, phù hợp để vận hành kinh doanh hoặc lưu trú, giá thuê nguyên căn từ 40 - 50 triệu/ tháng. Trong khi đó, mô hình cho thuê theo phòng dao động từ từ 11,5 - 15 triệu/ tháng, còn thuê ngắn hạn từ 550.000 - 900.000/ ngày", ông Ngọ cho biết thêm.

Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra là nhiều nhà đầu tư địa phương, dù sở hữu nguồn vốn tương đối lớn, vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Phần lớn quỹ đất hiện hữu chủ yếu phục vụ nhu cầu ở, khả năng khai thác kinh doanh còn hạn chế, trong khi các kênh đầu tư khác thiếu tính ổn định hoặc không gắn với dòng tiền thực.

SGO Marina Móng Cái - Mô hình biệt thự khai thác dòng tiền bền vững

Khi nhu cầu khai thác dòng tiền trở thành tiêu chí lựa chọn ưu tiên, thị trường bắt đầu xuất hiện mô hình bất động sản đa công năng. Trong đó, SGO Marina Móng Cái hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành tài sản vừa vận hành kinh doanh, vừa tích sản dài hạn.

Dự án sở hữu vị trí ven sông Ka Long, đồng thời nằm gần khu vực Cảng cạn ICD - nơi đang hình thành đầu mối logistics và trung chuyển hàng hóa quy mô lớn tại Móng Cái. Khác với các vị trí trung tâm cũ đã phát triển dày đặc, nơi đây gắn trực tiếp với dòng vận động của hàng hóa và thương mại biên giới, được xem như "mặt tiền kinh doanh mới" của hoạt động xuất nhập khẩu.

Với các lô đất từ 240m² đến hơn 400m², sản phẩm tạo ra không gian đủ rộng để chủ sở hữu linh hoạt thiết kế theo nhu cầu sử dụng. Lợi thế mặt sàn lớn kết hợp cùng mặt tiền rộng cho phép bố trí khu vực kinh doanh, trưng bày, giao dịch một cách bài bản, đồng thời đảm bảo không gian đỗ xe và tiếp đón khách. Nhờ đó, mỗi sản phẩm được phát triển thành một không gian kinh doanh hoàn chỉnh, phù hợp với đặc thù hoạt động thương mại và giao dịch tại khu vực biên mậu.

Với tổng thể diện tích lớn, SGO Marina Móng Cái có thể phát triển đa dạng mô hình kinh doanh (Hình minh hoạ)

Bất động sản tại SGO Marina Móng Cái có thể vận hành theo hướng vừa ở vừa kinh doanh. Tầng dưới phục vụ hoạt động giao dịch, showroom, văn phòng hoặc dịch vụ, trong khi các tầng trên bố trí không gian sinh hoạt hoặc lưu trú, cho phép chủ nhân vừa sử dụng, vừa khai thác giá trị tài sản. Bên cạnh đó, toàn bộ công trình có thể phát triển theo hướng kinh doanh hoặc cho thuê toàn bộ, phù hợp với các loại hình như khách sạn mini, nhà hàng, quán café, hoặc mô hình lưu trú phục vụ chuyên gia và khách thương mại. Với diện tích lớn và vị trí gắn với dòng giao thương, sản phẩm có khả năng đáp ứng các mô hình vận hành cần không gian và tần suất khách ổn định.

Đáng chú ý, khu vực gần ICD và trục giao thương đang được đầu tư mạnh về logistics, cửa khẩu và kết nối xuyên biên giới, qua đó tạo dư địa tăng giá rõ rệt trong trung và dài hạn. Đặc thù khu vực cửa khẩu giúp hình thành hai dòng nhu cầu đến từ cả Việt Nam và Trung Quốc. Khi hoạt động giao thương và hợp tác kinh tế được mở rộng, lượng chuyên gia, thương nhân và lao động xuyên biên giới có xu hướng gia tăng, kéo theo nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn tại Móng Cái. Đây là nguồn khách thực, ổn định và có khả năng chi trả, tạo nền tảng cho các mô hình khai thác như lưu trú, nhà hàng, dịch vụ phục vụ khách Trung Quốc phát triển.

Ở góc độ tài chính, việc sở hữu một sản phẩm tại SGO Marina Móng Cái dành cho những nhà đầu tư đã có nền tảng kinh doanh ổn định. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động, nơi tài sản vừa đóng vai trò tạo dòng tiền, vừa thể hiện quy mô và vị thế của chủ sở hữu. Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý sở hữu lâu dài giúp gia tăng tính an toàn và khả năng tích lũy giá trị theo thời gian - điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh một số sản phẩm tại khu vực cửa khẩu vẫn tồn tại giới hạn về thời hạn sử dụng. Bên cạnh đó, nguồn cung hữu hạn tại vị trí ven sông và trục chính tạo ra sự quan tâm sớm từ nhóm nhà đầu tư địa phương - một "địa chỉ đỏ" trong kinh doanh gắn với hoạt động giao thương.

Khi dòng tiền thương mại quay trở lại và hạ tầng logistics tiếp tục được nâng cấp, những sản phẩm như SGO Marina Móng Cái không còn dừng ở vai trò tích sản. Thay vào đó, đây đang được nhìn nhận như một tài sản kinh doanh chiến lược - nơi hội tụ đồng thời khả năng khai thác thực và tiềm năng tăng trưởng theo chu kỳ phát triển của Móng Cái.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Dự án SGO Marina Móng Cái

Vị trí: Phường Móng Cái 3, Tỉnh Quảng Ninh

Tổng đại lý triển khai bán hàng: Sản SGO Đại Dương, SGO Lotus Việt Nam

Hotline: 0356363682- 0911.019.666

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