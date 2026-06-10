Thành phố bọt biển: Tầm nhìn đô thị biển bền vững tại Hà Tĩnh

Khi nước trở thành hạ tầng sinh thái

Trong quy hoạch truyền thống, nước mưa thường được xem là yếu tố cần thoát đi càng nhanh càng tốt. Đường bê tông, bề mặt cứng, hệ thống cống ngầm và công trình thoát nước được sử dụng để đưa nước ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, trước biến động khí hậu ngày càng rõ nét, cách tiếp cận này bộc lộ nhiều giới hạn. Khi mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn, hạ tầng cứng dễ quá tải, gây ngập úng cục bộ, suy giảm chất lượng sống và làm tăng chi phí vận hành.

Khái niệm "thành phố bọt biển" ra đời từ yêu cầu đó. Thay vì chống lại nước, đô thị được quy hoạch để hấp thụ, lưu giữ, lọc, điều tiết và tái sử dụng nước như một miếng bọt biển tự nhiên. Hồ cảnh quan, kênh nước, vùng trũng sinh thái, công viên, thảm cỏ, cây xanh, bề mặt thấm nước và hành lang xanh được kết nối thành hệ thống, giúp nước mưa thấm xuống đất, chảy chậm hơn, được lọc tự nhiên và giảm áp lực cho hạ tầng kỹ thuật.

Với đô thị ven biển, tinh thần "bọt biển" càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là khu vực chịu tác động kép: mưa lớn, bão, triều cường, đồng thời đối mặt với nắng nóng, gió biển, xâm thực và biến động hệ sinh thái ven bờ. Một đô thị biển nếu chỉ phát triển bằng bê tông hóa bề mặt sẽ dễ làm suy giảm khả năng tự điều tiết của đất, nước và cây xanh. Ngược lại, nếu tổ chức không gian theo hướng mềm, thấm, xanh và linh hoạt, đô thị có thể vừa đẹp hơn, vừa bền vững hơn.

Tại Hà Tĩnh, địa phương có đường bờ biển dài, dư địa mở rộng đô thị hướng biển lớn và đặc điểm khí hậu miền Trung nhiều biến động, bài toán thích nghi càng trở nên cấp thiết. Phát triển đô thị ven biển không chỉ là câu chuyện tạo thêm công trình hay điểm đến du lịch, mà còn là cách kiến tạo môi trường sống có khả năng thích nghi với tự nhiên.

Tầm nhìn Onsen Fuji với đô thị ven biển Hà Tĩnh

Trong định hướng phát triển một dự án ven biển tại Hà Tĩnh, Onsen Fuji cho thấy cách tiếp cận đáng chú ý: đặt nước và cảnh quan sinh thái vào trung tâm cấu trúc đô thị. Thay vì xem mặt nước chỉ là yếu tố trang trí, quy hoạch được tổ chức quanh hệ kênh, hồ, thác nhỏ, guồng nước, cây xanh và các tuyến trải nghiệm liên tục. Tinh thần "Gió và Nước" không chỉ tạo chất thơ cho cảnh quan, mà còn gợi mở cấu trúc đô thị mềm hơn, gần tự nhiên hơn và có khả năng thích nghi tốt hơn.

Theo định hướng được hé lộ, dự án ven biển này không phát triển theo mô hình bê tông hóa dày đặc, mà hướng đến một không gian có khả năng "thở" cùng tự nhiên. Các kênh nước trung tâm, hồ cảnh quan và khoảng xanh không chỉ giúp tạo nhận diện cho điểm đến, mà còn có thể đóng vai trò điều tiết vi khí hậu. Mặt nước giúp làm dịu cảm giác nóng bức, cây xanh tạo bóng mát, còn các dải cảnh quan mở giúp đô thị có thêm khoảng thở.

Dự án ven biển Hà Tĩnh do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển định hướng"thành phố bọt biển" ấn tượng

Mô hình này cũng không tách rời trải nghiệm sống. Trong một đô thị "bọt biển", công viên, kênh nước, tuyến đi bộ, đường đạp xe, quảng trường, không gian lễ hội và các điểm nghỉ chân có thể cùng vận hành như một hệ thống liên hoàn. Cư dân và du khách không chỉ đi qua cảnh quan, mà thực sự sử dụng cảnh quan: dạo bộ bên kênh, nghỉ dưới bóng cây, tham gia hoạt động ven nước, chèo thuyền, tận hưởng không khí trong lành và kết nối với cộng đồng.

Trong tương lai gần, khi những thông tin tiếp theo về dự án ven biển Hà Tĩnh do Onsen Fuji phát triển được công bố, định hướng "thành phố bọt biển" hứa hẹn trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Đó không chỉ là câu chuyện về một dự án mới, mà là cách tiếp cận đô thị biết tôn trọng nước, đất, cây xanh và hệ sinh thái ven bờ.

Onsen Fuji là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, trị liệu và chăm sóc sức khỏe trên nền tảng khoáng nóng. Với kinh nghiệm phát triển các mô hình wellness gắn với vận hành khoáng nóng, doanh nghiệp đang cho thấy tầm nhìn kiến tạo những điểm đến không chỉ để lưu trú, mà để phục hồi sức khỏe, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững.