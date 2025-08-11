Cơ hội để Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng

Khi thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, nhu cầu về các loại bao bì an toàn, sáng tạo và thân thiện với môi trường cũng ngày càng trở nên cấp thiết.

Để bắt kịp xu hướng đó, Tetra Pak đã tiến hành mở rộng nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng tại Bình Dương giúp các doanh nghiệp F&B tiếp cận được nguồn cung bao bì chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tetra Pak đã chia sẻ về việc khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững, hỗ trợ các thương hiệu F&B gia tăng lợi thế cạnh tranh trong một thị trường đang chuyển mình nhanh chóng ra sao.

Ông có thể chia sẻ những thành tựu gần đây của Tetra Pak tại Việt Nam và chiến lược phát triển của công ty trong khu vực Đông Nam Á không?

Sáu năm trước (năm 2019), chúng tôi khánh thành dây chuyền sản xuất đầu tiên tại nhà máy Bình Dương. Khi đó, chúng tôi nhận thấy Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng to lớn, được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến đổi mới và các sản phẩm thực phẩm chất lượng từ người tiêu dùng.

Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak Bình Dương sở hữu công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất trong khu vực

Chỉ trong vòng sáu năm, nhà máy Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những nhà máy hàng đầu của Tetra Pak trên toàn cầu, với chất lượng và hiệu suất vận hành vượt trội, đặc biệt là tinh thần tận tâm và cam kết mạnh mẽ của đội ngũ tại đây trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, Tetra Pak nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mở rộng công suất, không chỉ nhằm phục vụ thị trường nội địa mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của toàn khu vực Đông Nam Á, nơi đang cần những nhà máy sản xuất hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Các dự án sắp tới của chúng tôi sẽ mở rộng sang nhiều nhóm sản phẩm mới như cà phê pha sẵn, trà lạnh, bánh quy mặn (pretzel), đồ uống có nguồn gốc thực vật và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Đây đều là những lĩnh vực đầy tiềm năng tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm sáng tạo, ưu tiên an toàn thực phẩm, chất lượng cao và góp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông qua việc kéo dài hạn sử dụng và giảm lãng phí thực phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu này, đội ngũ hơn 350 nhân sự tài năng tại nhà máy Bình Dương đang đảm nhiệm vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao ở mọi giai đoạn phát triển sản phẩm. Nhà máy của chúng tôi vận hành bằng công nghệ hàng đầu đến từ Thụy Điển kết hợp với đội ngũ nhân sự tài năng tại chỗ, có thể nói đây là trung tâm sản xuất bao bì hiện đại, hội tụ những giá trị nổi bật về kỹ thuật và chất lượng.

Ở khu vực, chúng tôi đang triển khai các công nghệ đóng gói tiên tiến, trong đó có một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất thế giới với khả năng sản xuất lên tới 40.000 bao bì mỗi giờ, thiết lập chuẩn mực mới về hiệu suất và khả năng mở rộng trong ngành F&B.

Thành tựu nào tại thị trường Việt Nam khiến ông cảm thấy tự hào nhất?

Thành công của chúng tôi tại Việt Nam có được là nhờ vào hai yếu tố then chốt.

Trước tiên, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Tetra Pak. Trong suốt đại dịch COVID-19, nhà máy của Tetra Pak tại Việt Nam vẫn duy trì hoạt động liên tục; thậm chí, nhiều nhân viên đã tình nguyện ở lại làm việc tại chỗ trong các lều dã chiến để đảm bảo nguồn cung ứng bao bì thực phẩm không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt cũng thể hiện rõ cam kết lâu dài của Tetra Pak đối với an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, việc mở rộng sản xuất tại địa phương và trong khu vực trở nên đặc biệt quan trọng. Hoạt động sản xuất tại Việt Nam hiện đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng hiệu quả cho cả thị trường nội địa lẫn các khu vực lân cận.

Việc mở rộng nhà máy Tetra Pak Bình Dương nâng công suất lên tới hơn 30 tỷ bao bì mỗi năm. Điều này khẳng định vị thế của chúng tôi là một trong những nhà sản xuất chủ chốt trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng luôn được kiểm soát ở mức cao nhất.

Nhìn về tương lai, điều gì giúp Tetra Pak tự tin tiếp tục mở rộng tại Việt Nam?

Lực lượng dân số trẻ cùng tỷ lệ sử dụng internet cao và văn hóa cà phê sôi động góp phần tạo nên thị trường đầy năng động và đổi mới tại Việt Nam. Thế hệ người tiêu dùng hiện đại cũng chú trọng đến dinh dưỡng và chất lượng. Đây cũng chính là thế mạnh và trọng tâm ưu tiên của chúng tôi. Bên cạnh đó, định hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam cũng hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi trong việc cung cấp thực phẩm một cách an toàn và bền vững.

Nhà máy Bình Dương được xem là một trong những nhà máy hiện đại bậc nhất khu vực. Ông có thể chia sẻ thêm về hoạt động R&D và ứng dụng công nghệ tại đây?

Trong những năm qua, Tetra Pak đã đầu tư khoảng 500 triệu Euro vào các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D), cho thấy mức độ cam kết rất lớn đối với đổi mới, phát triển bền vững và khả năng thích ứng với nhu cầu đang thay đổi liên tục trong ngành công nghiệp F&B toàn cầu.

Những tiến bộ về kiến thức và công nghệ từ các hoạt động R&D của chúng tôi nhanh chóng được ứng dụng vào thị trường Việt Nam và khu vực thông qua các giải pháp thực tiễn, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bao bì, ông đánh giá thế nào về các xu hướng sẽ định hình ngành bao bì trong vòng 3–5 năm tới?

Bất kể xu hướng phát triển ra sao, an toàn thực phẩm vẫn luôn là trọng tâm cốt lõi của ngành bao bì và là yếu tố quyết định hiệu quả của mọi giải pháp đóng gói. Bên cạnh đó, bao bì cần mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các giải pháp thân thiện hơn với môi trường.

Các xu hướng bao bì trong tương lai có thể sẽ tập trung vào: an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, tối ưu trải nghiệm người dùng, sử dụng vật liệu sinh học, số hóa quy trình và thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững. Hiện nay, 70% bao bì của chúng tôi được sản xuất từ vật liệu tái tạo, giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO₂.

Điều khiến tôi hào hứng về tương lai chính là cơ hội dẫn dắt quá trình chuyển đổi toàn diện của hệ thống thực phẩm toàn cầu. Và tôi tin rằng Tetra Pak đang sở hữu đầy đủ những lợi thế để tạo nên sự khác biệt thực sự – không chỉ cho khách hàng, mà còn cho cả xã hội. Chúng tôi có quy mô, có chuyên môn, và quan trọng nhất là niềm đam mê để tạo ra tác động tích cực.