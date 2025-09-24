Cơ hội sở hữu shophouse giá hấp dẫn tại phân khu Victory (Hoang Huy New City)

Dự kiến ra mắt trong tháng 10, phân khu này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hiếm hoi để nắm giữ shophouse tại trung tâm đô thị lễ hội mới của Hải Phòng.

Vì sao đây là cơ hội không thể lặp lại lần hai?

Lợi thế lớn nhất của phân khu Victory nằm ở vùng giá mềm và hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung. Chính mức giá cạnh tranh này mở ra dư địa tăng giá rõ rệt trong tương lai, giúp nhà đầu tư "thắng ngay từ lúc mua" - vừa tối ưu hóa dòng vốn ban đầu, vừa nắm trong tay tiềm năng gia tăng giá trị bền vững khi đô thị phát triển đồng bộ.

Không chỉ cạnh tranh về giá, phân khu Victory còn hội tụ khả năng khai thác thương mại và biên độ tăng trưởng bền vững, đáp ứng đồng thời nhu cầu kinh doanh lẫn an cư. Vị trí nằm xuyên trục đại lộ shopping triệu phú Đỗ Mười, kết nối liền mạch với công viên, trường học, quảng trường và cụm tiện ích trung tâm, giúp Victory trở thành không gian thương mại sôi động, đáp ứng đồng thời nhu cầu kinh doanh và an cư của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tận hưởng sống khai phóng, sống trọn cảm hứng mỗi ngày

Phân khu Victory mang đến cho cư dân nhịp sống trọn vẹn, nơi "một bước xuống đại lộ Đỗ Mười - vạn tiện ích trong tầm tay". Buổi sáng an cư trong không gian xanh mát, buổi chiều hòa mình vào phố thương mại sầm uất, buổi tối rực rỡ cùng lễ hội, âm nhạc và ánh sáng.

Tận hưởng sống khai phóng tại phân khu Victory. (Ảnh Hoàng Huy)

Trong tổng thể Hoang Huy New City gần 50ha, Victory thừa hưởng trọn vẹn hệ thống hơn 300 tiện ích đã và đang thành hình: từ công viên ánh sáng, hồ cảnh quan, phố đi bộ đêm, phố thương mại Solasta Avenue, cho tới hệ sinh thái giáo dục, y tế và thể thao nội khu. Mỗi phân khu tại đây không chỉ là một mảnh ghép độc lập, mà hòa quyện vào một chỉnh thể đô thị sống động, nơi cư dân được tận hưởng trọn vẹn giá trị sống - kinh doanh - giải trí trong cùng một không gian.

Hơn 300 tiện ích hòa cùng tổ hợp thể thao - giải trí liên hoàn 1,3ha . (Ảnh: Hoàng Huy)

Không dừng lại ở đó, phân khu Victory còn được kết nối liền mạch với tổ hợp thể thao liên hoàn 1,3ha trong đại đô thị Hoang Huy New City: bể bơi Oasis ngoài trời, 10 sân thể thao đa năng, khu trượt ván cho giới trẻ cùng quảng trường sự kiện cộng đồng. Sự gắn kết này tạo nên một hệ sinh thái năng động, nơi cư dân Victory không chỉ sống khai phóng, mà còn sống trọn cảm hứng mỗi ngày.

Phân khu Victory đảm bảo một môi trường đô thị hiện đại: an ninh 24/7, cảnh quan chuẩn xanh, giao thông nội khu thông minh, hạ tầng công nghệ đồng bộ. Phố thương mại hoạt động 24/7, chợ đêm, trung tâm thương mại và không gian coworking mang đến nhịp sống đa sắc, nơi kinh doanh và giải trí đan xen.

Khi Thủy Nguyên trở thành trung tâm mới của thành phố Cảng, dòng người và dòng tiền đổ về đây như một quy luật tất yếu, những căn shophouse tại phân khu Victory sẽ trở thành "mặt tiền vàng" với khả năng tăng giá bền vững trong trung và dài hạn. Đầu tư vào phân khu Victory thời điểm này không chỉ là mua một bất động sản. Đó là mua lấy một vị thế đồng hành cùng nhịp phát triển của một đô thị mới tại Thủy Nguyên, đồng thời kiến tạo một di sản kép: một tài sản thương mại sinh lời bền vững và một không gian sống đầy cảm hứng cho thế hệ tương lai.

Hoang Huy New City

Địa chỉ: Khu đô thị Hoang Huy New City, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hotline: 096 693 66 66

Website: https://hoanghuy-newcity.vn/