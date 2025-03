Cơ hội trải nghiệm du lịch Thái Lan ngay tại Hà Nội: Từ ẩm thực đến lễ hội đặc sắc nhất của "xứ sở Chùa vàng"

Năm nay, Hà Nội vinh dự được chọn là một trong sáu thành phố lớn trên thế giới đăng cai Lễ hội Thái. Sự kiện này nhằm giới thiệu tiềm năng của nền kinh tế sáng tạo Thái Lan, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa con người với con người thông qua văn hóa, du lịch và nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cho biết lễ hội "Những ngày văn hoá Thái Lan tại Việt Nam" đóng vai trò là cầu nối văn hoá, thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu văn hoá Việt Nam - Thái Lan.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Sự kiện với chủ đề "Thai Festival: The Pulse of Tradition - Nhịp đập của truyền thống" (Thai Festival 2025) diễn ra tại khuôn viên của Hoàng Thành Thăng Long, mở cửa tự do từ 28/3 đến 30/3. Người dân Hà Nội sẽ có cơ hội khám phá không gian văn hóa Thái Lan kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thông qua nhiều hoạt động sôi nổi.

Thai Festival 2025 tại Hà Nội mang đến những điệu nhảy truyền thống, đến từ đa dạng vùng miền Thái Lan, ngoài ra có sự tham gia của SISMA – nhóm nhạc nữ đại diện cho làn sóng T-Pop hiện đại. Những màn trình diễn này sẽ là cầu nối giữa truyền thống và sáng tạo, giúp khán giả trải nghiệm âm nhạc đa dạng và khó quên ngay giữa lòng Thủ đô.

Các đại biểu của Việt Nam - Thái Lan thả đèn hoa đăng trong ngày khai mạc sự kiện

Điểm nhấn đặc biệt của Thai Festival 2025 là lễ hội hoa đăng Loy Krathong qua nền tảng kĩ thuật số, và hoạt động té nước Songkran- một trong những lễ hội sôi động và đặc sắc nhất châu Á, được công nhận bởi UNESCO, nổi bật với các màn té nước náo nhiệt và những suất chiếu đặc biệt của hai bộ phim Thái Lan đình đám Love Destiny the Movie và 404 Run Run.

Khám phá Thai Festival 2025 tại Hoàng Thành Thăng Long