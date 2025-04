Chủ đầu tư siêu dự án 11.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đang mở thủ tục phá sản, bất ngờ đón tin vui

Nỗi lo khi Công ty Thành Đô mở thủ tục phá sản

Ngày 16/11/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản số 04/2023/PSDN về việc “yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp" giữa:

Bên yêu cầu mở thủ tục phá sản là Công ty Cổ phần Dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E. Địa chỉ: Số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Công Pháp, Giám đốc.

Bên bị bị yêu cầu mở thủ tục phá sản: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô. Địa chỉ trụ sở: Số 614 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến ngày 20/6/2024, tại văn bản số 397/2024/QĐ-MTTPS của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội về quyết định mở thủ tục phá sản nêu rõ:

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 42 của Luật phá sản, sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E đối với đơn vị bị yêu cầu phá sản là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

Tòa án xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xét thấy có các căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô lâm vào tình trạng phá sản.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội quyết định: Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô. Địa chỉ trụ sở: Số 614 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Phạm Thị Mai – Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (địa chỉ: Ô 1-VP, khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (Ngã ba Nguyễn Xiển -Đại lộ Chu Văn An), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và

xây dựng Thành Đô phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2024.



Với việc tuyên bố phá sản như của CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (được biết đến với cái tên Cocobay) của doanh nhân Nguyễn Đức Thành khiến nhiều khách hàng hết sức lo lắng. Bởi nếu khi Công ty Thành Đô "vỡ trận" sẽ không thể thực hiện chi trả lợi nhuận 12% như đã cam kết. Được biết, Công ty Thành Đô và doanh nhân Nguyễn Đức Thành cũng từng rất nổi tiếng khi đầu tư xây công viên nước Hồ Tây, tuyến xe điện Hồ Tây, Naman Retreat Đà Nẵng, Cocobay Đà Nẵng... Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thành cũng từng nổi danh với Nikko Việt Nam trong vai trò chủ tịch công ty này. Đây là một doanh nghiệp điện tử lớn tại Việt Nam với sản phẩm điều hòa, từng lên kế hoạch IPO, nhưng sau đó bị giải thể. Công ty rơi vào vòng xoáy khủng hoảng và lặng lẽ biến mất trên thị trường do mất kiểm soát về chất lượng sản phẩm.

Bất ngờ đón nhận tin vui

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Đà Nẵng vừa báo cáo tiến độ thực hiện tháo gỡ về xác định lại giá đất để truy thu nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thất thu, miễn giảm đối với loạt dự án, trong đó có khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay Đà Nẵng).



Theo đó, cơ quan này sẽ tham mưu thành phố hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc 9/15 dự án trong năm 2025, gồm: Dap, Dap 1, Dap 2; khu nghỉ mát P&I; khu đất 58 Bạch Đằng; sân golf Vinacapital; khu biệt thự – khách sạn biển Đông Phương; tháp Đà Nẵng; khu du lịch biển Vinacapital; tổ hợp Alphanam Luxury; tổ hợp Central Coast.



Có 3/15 dự án sẽ hoàn thành trong quý 1/2026 gồm: Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay Đà Nẵng); Dự án Khu du lịch Future Property Invest; Dự án Khu du lịch biển Hyatt Regency Danang Resort & Spa.



Hoàn thành 3 dự án còn lại vào quý 2/2026, gồm The Nam Khang Residences; khu biệt thự biển Nam Phát; dự án Hòn Ngọc Á Châu.



Trong quá trình thực hiện tính toán nghĩa vụ tài chính, sở đề xuất thành phố giao các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện rà soát và hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sử dụng đất bổ sung các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai… (nếu còn thiếu) đảm bảo sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì dự án được tiếp tục thực hiện hoặc cấp “sổ đỏ”.

Trong danh sách 15 dự án nêu trên, đáng chú ý là khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay Đà Nẵng) của CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô, do doanh nhân Nguyễn Đức Thành sáng lập.

Được biết, dự án được khởi công vào năm 2016 có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (Tập đoàn Empire) triển khai.

Thời điểm 2016, Cocobay Đà Nẵng là siêu dự án đình đám, từng gây sốt khi ra mắt với mức cam kết lợi nhuận thuộc loại cao nhất thị trường lên đến 12%.



Đến năm 2017, dự án được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông. Đáng chú ý, ngày 27/4/2017, trong buổi lễ ra mắt chính thức dự án Tòa tháp đôi CocoBay Towers ở Madrid (Tây Ban Nha), siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo - CR7 đã tới dự và ký xác nhận trở thành khách hàng danh dự khi đặt mua một căn condotel tại dự án.



Trong 1 bài đăng trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đã khẳng định Cocobay Đà Nẵng là nhà của mình tại Việt Nam kèm theo những lời có cánh dành cho dự án này.



Dự án đã nhanh chóng thu hút hàng loạt nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô - chủ đầu tư cho biết việc kinh doanh loại hình condotel thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do đó không thể trả lợi nhuận 12%/năm như cam kết cho khách hàng. Từ đầu năm 2020, chủ đầu tư đã chấm dứt việc chi trả thu nhập cam kết như trong hợp đồng mua bán condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng. Cho đến nay, siêu dự án này vẫn trong cảnh "đắp chiếu".

Được biết, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của doanh nhân Đỗ Quang Hiển là đơn vị độc quyền tài trợ vay vốn với chủ đầu tư triển khai dự án và cả những người mua nhà tại dự án.