Có iPhone 18 Pro "chống lưng", Rosé (BLACKPINK) vẫn mờ nhạt

Sau khi ra mắt ca khúc mới mang tên New Trick vào ngày 17/9, Rosé nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu, đặc biệt với MV được quay hoàn toàn bằng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày phát hành, những thành tích đầu tiên của New Trick lại khiến sản phẩm solo mới của nữ ca sĩ tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận, khi một số kết quả trên các nền tảng âm nhạc được đánh giá là khá ảm đạm so với kỳ vọng dành thàn viên của BLACKPINK.

New Trick - Rosé

Ca khúc mang màu sắc pop-rock, kết hợp năng lượng trẻ trung với hình ảnh giàu tính quảng bá trong MV được thực hiện bằng iPhone 18 Pro. Việc Rosé trở thành gương mặt đồng hành trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của Apple cũng khiến New Trick nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ trước khi phát hành. Đây được xem là một chiến dịch lớn của iPhone, qua đó đặt sản phẩm âm nhạc lần này trước sự kỳ vọng đáng kể từ khán giả dành cho nữ ca sĩ.

Việc ROSÉ trở thành gương mặt đồng hành trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của Apple cũng khiến New Trick nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ trước khi phát hành

Sau 2 ngày phát hành, New Trick của Rosé debut ở hạng #133 Spotify Global với 1,376 triệu lượt stream. Tại các bảng xếp hạng nội địa Hàn Quốc, ca khúc chỉ đạt #39 trên Bugs, #89 trên Genie và hoàn toàn mất hút trên những nền tảng có lượng người nghe lớn như MelOn, Flo. MV ghi nhận 11,6 triệu lượt xem và 740.000 lượt thích sau 24 giờ phát hành và hiện tại đạt mốc hơn 22 triệu lượt xem. Những kết quả này khiến màn trở lại của Rosé nhận được nhiều bàn luận, nhất là khi nữ ca sĩ từng sở hữu loạt thành tích đáng chú ý trên thị trường âm nhạc quốc tế trong thời gian qua.

Việc MV được quay bằng iPhone 18 Pro giúp New Trick nhận được sự chú ý ngay từ thời điểm công bố, song mức độ quan tâm dành cho chiến dịch quảng bá không đồng nghĩa với việc ca khúc chắc chắn đạt thành tích cao

Điểm đáng chú ý trong trường hợp của New Trick nằm ở mối liên hệ giữa sản phẩm âm nhạc cá nhân của Rosé và chiến dịch quảng bá iPhone 18 Pro của Apple. Dù được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với một thương hiệu công nghệ lớn, ca khúc vẫn được xem là một sản phẩm âm nhạc riêng của nữ ca sĩ.

Việc MV được quay bằng iPhone 18 Pro giúp New Trick nhận được sự chú ý ngay từ thời điểm công bố, song mức độ quan tâm dành cho chiến dịch quảng bá không đồng nghĩa với việc ca khúc chắc chắn đạt thành tích cao trên các nền tảng âm nhạc. Bởi vậy, những kết quả đầu tiên sau phát hành khiến một bộ phận khán giả bắt đầu đặt câu hỏi về sức hút thực sự của sản phẩm.

Dù hợp tác với Apple, chiến dịch quảng bá New Trick dường như không tập trung nhiều vào việc thúc đẩy lượt xem MV hay thành tích trên các nền tảng âm nhạc

Đáng chú ý, dù hợp tác với Apple, chiến dịch quảng bá New Trick dường như không tập trung nhiều vào việc thúc đẩy lượt xem MV hay thành tích trên các nền tảng âm nhạc, chẳng hạn chạy quảng cáo với quy mô tương tự chiến dịch Giải Cứu Âm Nhạc của Wren Evans tại Việt Nam. Điều này cho thấy cần phân biệt giữa mục tiêu giới thiệu thiết bị công nghệ và chiến lược quảng bá âm nhạc.

Trên thực tế, việc hợp tác với Apple không phải yếu tố quyết định duy nhất đến thành tích của một ca khúc. Những nghệ sĩ từng tham gia các chiến dịch Shot On iPhone cũng phát hành sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, trong đó hoạt động quảng bá thương hiệu và chất lượng âm nhạc là hai yếu tố có thể được xem xét riêng biệt. Vì thế, khi New Trick không đạt được những thứ hạng như kỳ vọng, tranh luận không chỉ xoay quanh quy mô chiến dịch mà còn tập trung vào chính màu sắc âm nhạc của ca khúc.

Khi New Trick không đạt được những thứ hạng như kỳ vọng, tranh luận không chỉ xoay quanh quy mô chiến dịch mà còn tập trung vào chính màu sắc âm nhạc của ca khúc

Đặc biệt, sau thành công của album rosie và bản hit APT., mỗi sản phẩm mới của Rosé đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu. Vì vậy, màn ra mắt chưa thực sự nổi bật của New Trick khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức hút của ca khúc.

Màu sắc của New Trick trở thành chủ đề tranh luận nhiều nhất. Với APT. - ca khúc hợp tác cùng Bruno Mars từng tạo dấu ấn nhờ giai điệu đơn giản nhưng bắt tai, phần điệp khúc lặp lại dễ nhớ và cách đưa câu hát “apateu” lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu Hàn Quốc vào một bản pop-rock giàu năng lượng. Sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa đặc trưng, cấu trúc âm nhạc dễ tiếp cận và màn tương tác tự nhiên giữa Rosé cùng Bruno Mars giúp APT. tạo nên màu sắc riêng, nhanh chóng thu hút người nghe trên toàn cầu.

New Trick bị nhận xét là nhạt nhòa so với APT.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả nhận xét New Trick chưa mang lại cảm giác đột phá tương tự. Dù tiếp tục khai thác chất liệu pop-rock, ca khúc bị cho là thiếu một điểm nhấn đủ mạnh để người nghe nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Nếu APT. gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa, giai điệu và năng lượng trình diễn, thì New Trick lại bị nhận xét là tương đối quen thuộc, chưa thể hiện rõ cá tính âm nhạc riêng của Rosé.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng ca khúc chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ như APT., một bộ phận khán giả vẫn đánh giá New Trick sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và phù hợp để thưởng thức nhiều lần