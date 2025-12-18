Cơ khí Điện lực (PEC) bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Mới đây, Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (MCK: PEC, sàn UPCoM) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 492/QĐ-XPHC của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Cơ khí Điện lực bị xử phạt hành chính 65 triệu đồng do đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của công ty đối với các tài liệu gồm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực là thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm phục vụ cho ngành điện như: cột thép mạ kẽm nhúng nóng, phụ kiện đường dây tải điện, kết cấu thép cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện,...

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Cơ khí Điện lực mang về doanh thu thuần hơn 9,2 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 420,5 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 236,9 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Cơ khí Điện lực giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 91 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 60,7 tỷ đồng, chiếm 66,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 28,7 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 81,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 48,5 tỷ đồng, chiếm 59,6% tổng nợ.