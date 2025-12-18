Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 1,067 tỷ cổ phiếu MCH của Masan Consumer sẽ chính thức giao dịch trên HoSE vào ngày 25/12 với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố sẽ chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào ngày 25/12/2025.

Gia tham chiếu ngày đầu tiên là 212.800 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,067 tỷ cổ phiếu niêm yết, vốn hoá thị trường của Masan Consumer theo mức giá chào sàn nêu trên đạt khoảng 227.000 tỷ đồng,

Hôm nay (ngày 18/12), cổ phiếu MCH đã bị hủy giao dịch trên UPCoM. Ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM (17/12), cổ phiếu MCH dừng ở mức 212.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu.

Masan Consumer chốt giá phiên chào sàn HoSE - Ảnh 1.

Song song với việc niêm yết trên HoSE, Masan Consumer cũng rục rịch tăng vốn điều lệ. Công ty công bố nghị quyết triển khai đồng thời phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, MCH sẽ phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ thực hiện 10.000:103, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 103 cổ phiếu.

Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ đông MCH cũng thông qua phương án phát hành 226,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:2.147, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện cả 2 đợt phát hành nói trên là trong năm 2026.

Masan Consumer là thành viên của Tập đoàn Masan, phụ trách lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng. Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.

