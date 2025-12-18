Lên sàn chưa lâu, doanh nghiệp chứng khoán hé lộ kế hoạch thưởng cổ phiếu quy mô lớn

CTCP Chứng khoán VPS (HoSE: VCK) đang hoàn thiện phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn thực hiện dự kiến lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị khoảng 13.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đang được xây dựng, VPS dự kiến chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ xấp xỉ 1:1. Trên cơ sở thị giá hiện tại, giá cổ phiếu VCK sau điều chỉnh được ước tính trong vùng 26.000 – 28.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 1/2026 và triển khai phương án trong nửa đầu năm 2026 sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Đại diện VPS cho biết, kế hoạch chia thưởng cổ phiếu nằm trong chiến lược tối ưu hóa cấu trúc vốn và gia tăng lợi ích dài hạn cho cổ đông, trong bối cảnh công ty vừa hoàn tất IPO và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Việc tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không chỉ giúp mở rộng quy mô vốn điều lệ, mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc để VPS triển khai các kế hoạch kinh doanh trong trung và dài hạn.

Trước đó, ngày 16/12, hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK chính thức giao dịch trên sàn HOSE. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này giảm về 50.800 đồng. Đến hết phiên sáng 18/12, VCK hồi phục nhẹ 0,95%, lên mức 52.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau hơn hai ngày niêm yết, thị giá VCK vẫn thấp hơn khoảng 12% so với mức giá chào bán IPO.

Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu VCK ở vùng giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu, đặc biệt những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính với lãi suất margin 9,9%/năm rơi vào tình trạng thua lỗ chỉ sau thời gian ngắn cổ phiếu lên sàn.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Chứng khoán VPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Các mảng môi giới, cho vay và tài chính tiếp tục là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt gần 2.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52% và hoàn thành khoảng 73% kế hoạch cả năm.