Cơ Khí Việt Long An – Tiên phong trong giải pháp kệ tự động tại Việt Nam

Nổi bật tại Triển lãm VWAS 2025, sản phẩm kệ tự động của Cơ Khí Việt Long An cùng với sự hợp tác cùng đối tác AutoMHA – doanh nghiệp châu Âu với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa kho bãi, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện này đã góp phần khẳng định uy tín và nâng cao nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường nội địa.

Trong bối cảnh chuyển đổi hạ tầng kho bãi theo xu hướng thông minh, Cơ Khí Việt Long An nỗ lực nghiên cứu và phát triển, tìm hiểu các công nghệ hiện đại và cải tiến để phù hợp với thị hiếu người dùng Việt. Từ đó, đồng hành cùng doanh nghiệp mang đến giải pháp lưu trữ kệ tự động radio shutle nhập xuất hàng bằng robot, lưu trữ hiệu quả hơn, hỗ trợ giảm chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa kho bãi.

Điểm nổi bật của hệ thống kệ radio shuttle là robot tự động Autosat, với công nghệ chuẩn Châu Âu. Robot vận hành liên tục 8 giờ, được điều khiển từ xa, đảm bảo hiệu suất và độ chính xác cao trong vận hành. Giải pháp này giúp tăng gấp 2–3 lần sức chứa kho hàng so với kệ truyền thống, đồng thời thích nghi với điều kiện nhiệt độ đa dạng từ 40°C đến -30°C, lý tưởng cho các ngành: thực phẩm, dược phẩm, thủy sản, hóa chất...

Thực tế hệ thống kệ tự động sử dụng robot lấy hàng Autosat được Cơ Khí Việt lắp đặt cho khách hàng.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư của Cơ Khí Việt Long An có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo các kiến thức chuyên sâu cùng đối tác AutoMHA. Từ đó, doanh nghiệp có nền tảng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, xử lý nhanh các sự cố vận hành trong xuyên suốt quá trình sử dụng.

Doanh nghiệp sở hữu nhà máy quy mô lớn tại KCN Đức Hòa 1, Long An, và đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Các hệ thống kệ chứa hàng do Cơ Khí Việt Long An thiết kế và sản xuất luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như JIS, FEM, ASTM, góp phần đảm bảo chất lượng, độ bền và tính linh hoạt khi ứng dụng trong các ngành công nghiệp hiện đại. Tính đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu các sản phẩm cơ khí "Made in Việt Nam" đến 20 quốc gia.

Đội ngũ Cơ Khí Việt Long An và AutoMHA tại gian hàng triển lãm để hỗ trợ khách hàng các kiến thức chuyên sâu về tự động hóa kho bãi.

Sự phát triển của sản phẩm "Made in Việt Nam" của Cơ Khí Việt Long An là minh chứng cho sự kết hợp giữa nền tảng cơ khí truyền thống và công nghệ quốc tế, mang đến những giải pháp lưu trữ thiết thực, bền vững và phù hợp với nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp Việt.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Cơ Khí Việt Long An

Địa chỉ: Lô MG4-2, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hotline: 1800 28 22 88.

Email: contact@cokhiviet.com.vn

Website: www.cokhiviet.net

Fanpage: https://www.facebook.com/TNHHCoKhiViet

Youtube: https://www.youtube.com/@GiaKeChuaHangCoKhiViet