"Cỗ máy kiếm tiền" khổng lồ của Việt Nam: Thu 112.600 tỷ, nộp ngân sách hơn 19.000 tỷ trong 8 tháng

05-09-2025 - 17:01 PM

Bất chấp khó khăn, doanh nghiệp này vẫn đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Tháng 8/2025, thời tiết diễn biến phức tạp với mưa lớn trên diện rộng đã tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác than và khoáng sản của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV).

Trước tình hình đó, Tập đoàn đã xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất tăng trưởng và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho các kho chứa than trong mùa mưa bão. Nhờ đó, TKV duy trì được hoạt động sản xuất ổn định và cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng 8 và tám tháng năm 2025.

"Cỗ máy kiếm tiền" khổng lồ của Việt Nam: Thu 112.600 tỷ, nộp ngân sách hơn 19.000 tỷ trong 8 tháng- Ảnh 2.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9/2025 của TKV, đại diện tập đoàn cho biết, trong tháng 8, than sạch sản xuất của tập đoàn đạt 2,9711 triệu tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 27,08 triệu tấn. Than nhập khẩu đạt 340.000 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 8,1 triệu tấn. Than tiêu thụ đạt 2,83 triệu tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 31,21 triệu tấn.

Sản xuất Alumina đạt 112.000 tấn, lũy kế 8 tháng 975.000 tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 120.900 tấn, lũy kế 8 tháng 937.000 tấn. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 8.900 tấn, lũy kế 8 tháng 72.800 tấn.

Sản lượng điện sản xuất tháng 8 đạt 630 triệu kWh, lũy kế 8 tháng 7,2 tỷ kWh.

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn ước đạt 11.800 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 112.600 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 848 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 5.640 tỷ đồng. Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 2.200 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 19.260 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tháng 9/2025, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 2,6 triệu tấn than nguyên khai, sản lượng than sạch đạt 3 triệu tấn, tiêu thụ than đạt 3,2 triệu tấn. Sản lượng alumina dự kiến 122.000 tấn, tiêu thụ 157.000 tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng 9.500 tấn, tiêu thụ 3.000 tấn. Sản xuất điện dự kiến 520 triệu kWh. Sản xuất thuốc nổ 6.000 tấn. Cung ứng thuốc nổ 8.500 tấn. Sản xuất amon nitrat đạt 17.000 tấn, tiêu thụ 11.900 tấn. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến đạt 13.200 tỷ đồng.

"Cỗ máy kiếm tiền" khổng lồ của Việt Nam: Thu 112.600 tỷ, nộp ngân sách hơn 19.000 tỷ trong 8 tháng- Ảnh 3.

Ở một diễn biến khác, mới đây, lãnh đạo tập đoàn đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng số 3 Than Trung Quốc. Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng số 3 Than Trung Quốc thông tin về tiến độ triển khai các hạng mục trong các gói thầu và kế hoạch làm việc tại Công ty Than Mạo Khê để kiểm tra, giám sát và đốc thúc tiến độ thi công.

Đại diện TKV đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. TKV khẳng định sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo TKV cũng đề xuất hai bên cùng nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác trong việc thực hiện các công trình giao thông tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây là một đề xuất mang tính chiến lược, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá mới cho cả TKV và Tập đoàn Xây dựng số 3 Than Trung Quốc trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

