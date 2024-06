Có một bãi biển đẹp, vắng người mà ít ai biết đến ở Nha Trang: Du khách nhận xét như một "nàng thơ bí ẩn"

Tìm đến biển để vui chơi và giải nhiệt là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của đa phần mọi du khách trong mỗi mùa mùa hè, và mùa hè 2024 năm nay không phải ngoại lệ. Một trong những cái tên nổi bật về du lịch biển ở Việt Nam chính là thành phố biển Nha Trang với bãi biển trong xanh, bờ cát trắng và hệ thống nhiều hòn đảo lớn nhỏ, xa bờ.



Bên cạnh Hòn Tằm, Hòn Chồng, Dốc Lết hay Nhũ Tiên đã nổi tiếng trước đó, ở Nha Trang còn có nhiều bãi biển khác mang vẻ đẹp không hề thua kém, song chưa được thực sự nhiều du khách biết tới. Bãi biển sau đây là một ví dụ - bãi biển Robinson trên hòn đảo cùng tên, nằm ở phía Đông Nam đảo Hòn Tre, thuộc eo biển Vĩnh Nguyên. Từ cảng Cầu Đá, du khách sẽ cần ngồi tàu hoặc ca nô quãng đường khoảng 10km để ra được tới bãi biển đặc biệt này.

Ảnh Traveloka

Đảo Robinson trước đây được gọi là bãi Đầm Tre hay Đảo Dừa. Cái tên Robinson được dùng để chỉ cụm đảo Tứ Bình (Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập và Bình Tiên). Nhưng sau khi Đảo Dừa được phát hiện nằm đơn độc giữa vịnh Cam Ranh, tách biệt hẳn với cụm đảo Tứ Bình như một hoang đảo, thì cái tên Robinson được người dân địa phương ưu ái sử dụng cho hòn đảo này.

Vị trí của bãi biển Robinson Nha Trang trên bản đồ (Ảnh chụp màn hình)

Những hình ảnh về đảo Robinson bắt đầu được đăng tải trên các diễn đàn du lịch từ năm 2020. Trước đó đa phần du khách không biết đến sự tồn tại của hòn đảo này. Đảo vắng, nên rất phù hợp cho du khách đến và tận hưởng không gian hoang dã, yên bình nơi đây, chốn chạy xa khỏi sự xô bồ nhộn nhịp của thành phố hay những bãi biển trung tâm.

Quả không ngoa khi nơi này từng được gọi là hoang đảo. Trước mặt là biển, sau lưng là rừng thông, hai bên là vách đá và núi. Dường như tất cả đều tách biệt hẳn thành phố biển nhộn nhịp hiện đại bên ngoài. Khó có thể tin được, cách đó chỉ 16km thôi chính là khu du lịch Vinpearl đông đúc nhất Khánh Hoà. Cũng có lẽ vì vậy, mà càng ngày đảo Robinson càng thu hút nhiều du khách ghé thăm, mong muốn tìm một chốn nghỉ dưỡng xinh đẹp, yên bình và vắng vẻ.

Thoạt nhìn, hòn đảo trông như một thung lũng nhỏ giữa lòng đại dương do đồi núi xung quanh bao bọc. Bãi tắm ở đây khá rộng với độ dốc tương đối nên an toàn cho tất cả mọi người.Với bãi cát trắng mịn dài đến 100km, mặt biển lặng như tờ cùng làn nước xanh trong vắt đến tận đáy, trải nghiệm tắm ở Robinson nhỉnh hơn nhiều bãi biển ở Nha Trang. Theo lời chị Dương Dương, một người dân Khánh Hoà thì những bãi biển thuộc vịnh Cam Ranh sẽ đẹp hơn các bãi mặt ngoài Nha Trang do sự khác biệt về vị trí địa lý và ít hoạt động của con người.

Bãi biển Robinson với làn nước trong xanh tự nhiên (Ảnh Mytour)

Thời tiết tại đảo mát mẻ, ôn hoà quanh năm. Nhưng thời điểm lý tưởng nhất để đến đây du lịch và vào tháng 4 đến tháng 10. Lúc này, mùa đi biển tới với nắng vàng, trời xanh, biển êm, nước mát chính là thời điểm vàng cho các hoạt động tham quan, dã ngoại.

Đảo Robinson Nha Trang các trung tâm thành phố khoảng 9km. Đoạn đường khá ngắn nên du khách có nhiều lựa chọn các phương tiện và cách thức di chuyển để dễ dàng vi vu ngắm cảnh trên đường.

Tự túc: từ trung tâm TP. Nha Trang, bạn đi xe máy hoặc ô tô theo hướng Nam ra đường Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai, đi tiếp 4km nữa rồi rẽ phải ra cảng Cầu Đá. Tại bến cảng, bạn cần gửi xe và mua vé tàu hoặc cano để đi ra đảo. Giá vé tàu là 200.000 đồng/người cho 1 tiếng 20 phút di chuyển, vé cano là 300.000 đồng/người, di chuyển trong 30 phút.

Ảnh Tour Nha Trang

Thậm chí, du khách còn có thể thuê cano tự túc với mức giá 100.000 đồng/người, không bao gồm chi phí cho hướng dẫn viên.

Đi theo tour: hiện nay, nhiều công ty du lịch đã cung cấp các tour tham quan đảo Robinson với mức giá 400 - 500.000 đồng/người, có hướng dẫn viên dẫn đoàn đi khám phá tất cả các hoạt động trên đảo.

Đảo Robinson được mệnh danh là thiên đường ẩn mình tại vịnh Cam Ranh. Đây không chỉ có bãi biển đẹp với nhiều hoạt động trên biển thú vị, cung đường di chuyển đến đảo chắc chắn sẽ khiến các trekker và phượt thủ mê mệt.

Một số hoạt động du khách nên thử tại đảo Robinson chính là chèo Kayak, lặn biển ngắm san hô hoặc đi câu mực đêm cùng ngư dân trên đảo. Tại đây sẽ có tất cả các dịch vụ cho thuê phục vụ nhu cầu vui chơi và du lịch. Giá thuê đối với chèo thuyền kayak dao động khoảng 100.000 - 200.000 đồng/người bao gồm thuyền, áo phao, mái chèo cho 2 người có thể chèo tự do trong 2 giờ đồng hồ.

Ảnh Thiên Hương Tour

Một trong những trải nghiệm thú vị, đặc biệt nhất ở đây chính là sự kiện đón khách lênh đênh về trên biển được tổ chức cùng với Lễ trao giải của cuộc đua thuyền Kayak. Trong bữa tiệc sẽ có rượu ngon cùng âm nhạc sôi động, các vũ công và khách mời hâm nóng không khí trong đêm biển.

Ngoài ra, du khách cũng nên trải nghiệm hoạt động câu mực đêm cùng người dân địa phương. Theo con thuyền đánh cá của ngư dân ra khơi, du khách sẽ được biết công việc thường này của người dân nơi đây. Đặc biệt, với lợi thế là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn cuối cùng ở Nha Trang, đi câu mực đêm và tận hưởng những ánh nắng đầu tiên của ngày mới khi trở về sẽ là điều tuyệt vời khó quên cho bất cứ ai.

Ảnh My Tour

Nói vui là “hoang đảo" nhưng những món đặc sản, hải sản trên đảo luôn dồi dào và sẵn có. Do gần với Bình Ba nên Robinson cũng không thiếu những loại tôm hùm ngon với giá cả bình dân. Ngư dân địa phương luôn sẵn sàng đi bắt và phục vụ hải sản ngay tại chỗ nếu du khách yêu cầu. Ngoài ra, bánh căn hải sản cũng là một món ăn nên thử trên đảo. Một đĩa bánh căn đổ đều tay khai vị cũng đủ cho du khách đủ sức vui chơi cả ngày.

Bảng giá một số dịch vụ tại đảo Robinson tham khảo trên từ các đơn vị cung cấp dịch vụ:

Hoạt động Giá vé Vé tham quan 100.000 VNĐ/ người (Giá vé đã bao gồm chèo thuyền kayak và tắm nước ngọt) Lặn biển (bằng bình hơi) 500.000 VNĐ/ người/ lần Câu cá 50.000 VNĐ/ cần câu (đã bao gồm mồi câu) Chèo thuyền thúng 100.000 VNĐ/ người Tàu đáy kính 100.000 VNĐ/ người

Ngoài ra, đảo Robinson còn tổ chức một số tour ghép kết hợp tham quan như: