Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có nên lắp aptomat riêng cho điều hòa không? EVN đưa ra câu trả lời

| | Sống

Những gia đình đang sử dụng điều hòa cần xem ngay.

Mùa nắng nóng, điều hòa thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Khi lắp máy, phần lớn người dùng quan tâm đến công suất làm lạnh, khả năng tiết kiệm điện hay vị trí đặt thiết bị, nhưng ít để ý đến một chi tiết liên quan trực tiếp đến an toàn: điều hòa có cần aptomat riêng hay không?

Tại nhiều gia đình, điều hòa vẫn được đấu chung nhánh điện với các thiết bị khác. Khi máy lạnh hoạt động đồng thời với bình nóng lạnh, bếp điện, máy giặt hoặc nhiều thiết bị công suất lớn, hệ thống điện có thể phải chịu tải cao hơn, làm tăng nguy cơ quá tải, nóng dây dẫn hoặc chập cháy.

Vậy có nên lắp aptomat riêng cho điều hòa? Khuyến cáo từ ngành điện cho thấy câu trả lời là có.

EVN: Điều hòa nên có đường điện riêng

Theo thông tin đăng tải trên trang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khuyến cáo, đối với các thiết bị có công suất lớn như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, gia đình cần lắp thêm đường dây dẫn điện riêng để tránh quá tải.

Khuyến cáo này đặc biệt đáng lưu ý trong mùa hè, khi điều hòa có thể hoạt động nhiều giờ mỗi ngày. Nếu máy dùng chung đường cấp điện với nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn khác, tổng tải tăng cao có thể khiến dây dẫn nóng lên, aptomat bị nhảy hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

EVN cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị công suất cao trên cùng một ổ cắm; cần thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn, thiết bị điện hư hỏng, xuống cấp.

Tương tự, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo khi lắp đặt hệ thống điện trong nhà, người dân cần tính toán tiết diện dây dẫn phù hợp, lắp aptomat hoặc cầu dao cho đường dây chính, từng nhánh phụ và các thiết bị công suất cao.

Như vậy, việc bố trí đường điện cùng aptomat riêng cho điều hòa không chỉ là lựa chọn thuận tiện trong quá trình sử dụng, mà còn là biện pháp giúp giảm nguy cơ quá tải ngay từ khâu lắp đặt.

Aptomat riêng không chỉ để bật, tắt điều hòa

Nhiều người cho rằng aptomat riêng chủ yếu giúp tiện ngắt nguồn sau khi dùng điều hòa hoặc tiết kiệm điện khi máy không hoạt động. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn nhất của thiết bị này là bảo vệ riêng nhánh điện cấp cho điều hòa khi xảy ra bất thường.

Aptomat có thể tự ngắt nguồn điện khi dòng điện vượt giới hạn an toàn hoặc phát sinh sự cố theo chức năng bảo vệ của thiết bị. Khi điều hòa có đường điện và aptomat riêng, người dùng có thể chủ động ngắt nguồn của máy khi cần kiểm tra, vệ sinh hoặc xử lý bất thường mà không phải cắt điện toàn bộ căn nhà.

Đây cũng là cách giúp nhận biết sớm một số dấu hiệu không an toàn. Theo EVN, điều hòa không lên nguồn có thể liên quan đến việc aptomat hoặc cầu dao riêng bị ngắt, nhảy do quá tải. Ngoài ra, dây điện nguồn bị đứt, hở hoặc lỏng cũng có thể gây sự cố.

Vì vậy, nếu aptomat của điều hòa liên tục nhảy, người dùng không nên cố bật lại nhiều lần. Đây có thể là dấu hiệu máy hoặc hệ thống cấp điện đang gặp vấn đề và cần được kỹ thuật viên kiểm tra.

Dùng aptomat điều hòa thế nào cho đúng?

Dù nên có aptomat riêng, người dùng không cần ngắt aptomat sau mỗi lần sử dụng điều hòa trong ngày. Khi chỉ tạm dừng dùng máy trong vài giờ hoặc vẫn có nhu cầu bật lại, người dùng có thể tắt máy bằng remote như thông thường.

Aptomat nên được ngắt khi gia đình đi vắng dài ngày, không sử dụng điều hòa trong thời gian dài, cần vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị. Người dùng cũng cần ngắt nguồn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như mùi khét, dây điện nóng, nguồn điện chập chờn, nước rò rỉ gần khu vực điện hoặc aptomat tự nhảy liên tục.

Khi cần cắt điện hoàn toàn, nên tắt điều hòa bằng remote trước, chờ máy dừng hoạt động rồi mới ngắt aptomat. Trước khi vệ sinh hoặc kiểm tra thiết bị, việc ngắt nguồn điện là thao tác cần thiết để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, người dùng không nên tự chọn aptomat chỉ dựa vào cảm tính. Loại aptomat, tiết diện dây dẫn và cách đi đường điện cần phù hợp với công suất máy cũng như hệ thống điện thực tế trong nhà. Việc lắp đặt hoặc thay thế nên được thực hiện bởi người có chuyên môn.

2 loại trà mà gan của bạn yêu thích nhất! Chúng giúp làm dịu khí gan, điều hòa huyết gan và bổ dưỡng âm gan

Theo Thu Phương

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
điều hòa, evn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TP.HCM có ngôi trường thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất, khuôn viên rộng 6 hecta, 3 sân bóng

TP.HCM có ngôi trường thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất, khuôn viên rộng 6 hecta, 3 sân bóng Nổi bật

Ngành học đang hot nhưng cực khát nhân lực, thiếu 200.000 nhân sự: Ra trường 91% lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn tuyển, mức lương lên đến 70 triệu đồng/tháng

Ngành học đang hot nhưng cực khát nhân lực, thiếu 200.000 nhân sự: Ra trường 91% lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn tuyển, mức lương lên đến 70 triệu đồng/tháng Nổi bật

Chàng trai tạo trend khiến nước Mỹ nổi bão vừa lâm bệnh hiểm nghèo: Đổi đời bằng 1 video, Justin Bieber và loạt sao phát cuồng

Chàng trai tạo trend khiến nước Mỹ nổi bão vừa lâm bệnh hiểm nghèo: Đổi đời bằng 1 video, Justin Bieber và loạt sao phát cuồng

14:45 , 05/06/2026
Đến Việt Nam mổ u não tại bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bệnh nhân Campuchia nhận kết quả bất ngờ sau 6 ngày

Đến Việt Nam mổ u não tại bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bệnh nhân Campuchia nhận kết quả bất ngờ sau 6 ngày

14:40 , 05/06/2026
Lời khuyên cho những phụ huynh hay đăng giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội

Lời khuyên cho những phụ huynh hay đăng giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội

14:22 , 05/06/2026
Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản hơn 40.832 tỷ đồng nhờ kinh doanh băng vệ sinh

Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản hơn 40.832 tỷ đồng nhờ kinh doanh băng vệ sinh

14:10 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên