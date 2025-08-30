Có nên mua vàng nhẫn khi giá tăng liên tục?

Theo ghi nhận đến sáng 30/8, giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn đồng loạt lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn tại công ty SJC đang được niêm yết ở mức 121 triệu đồng/lượng mua vào, 123,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại PNJ, giá mua vào là 120,7 triệu đồng/lượng, bán ra 123,6 triệu đồng/lượng.

Hệ thống DOJI đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn là 120,6 triệu đồng/lượng, bán ra 123,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào 121,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, biên độ giao dịch phổ biến của vàng nhẫn đang nằm trong khoảng 120–121 triệu đồng/lượng mua vào và 123–124 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong nhiều ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trên thị trường quốc tế, vàng thế giới đã vọt lên vùng 3.440–3.450 USD/ounce nhờ kỳ vọng đồng USD suy yếu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Trong nước, nhu cầu nắm giữ vàng nhẫn để tích sản tăng cao, đặc biệt khi lãi suất tiền gửi ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp. Một yếu tố khác cũng tác động mạnh là nguồn cung vàng nhẫn khan hiếm, do nguyên liệu đầu vào hạn chế, khiến các doanh nghiệp sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu.

Bên cạnh các yếu tố cơ bản, tâm lý FOMO – “sợ bỏ lỡ cơ hội” – cũng góp phần làm thị trường nóng lên. Giá tăng càng nhanh, càng nhiều người đổ xô mua vàng nhẫn với hy vọng tiếp tục hưởng lợi, bất chấp rủi ro có thể xuất hiện khi thị trường điều chỉnh. Chính điều này làm dấy lên lo ngại rằng một bộ phận nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn “đu đỉnh”.

Xét về đặc tính, vàng nhẫn từ lâu đã được coi là kênh tích sản an toàn. Khác với vàng trang sức, vàng nhẫn ít bị hao hụt công chế tác, dễ dàng cất giữ và thanh khoản. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt trong việc tích lũy tài sản và phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, khi giá đã tăng lên mức cao kỷ lục, rủi ro ngắn hạn cũng hiện hữu rõ rệt. Biên độ chênh lệch mua – bán hiện nay dao động khoảng 3–3,5 triệu đồng/lượng, khiến những người muốn “lướt sóng” dễ rơi vào cảnh thua lỗ nếu giá quay đầu giảm.

Các chuyên gia cho rằng quyết định mua vàng nhẫn lúc này cần dựa trên mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng người. Với những ai hướng đến tích sản dài hạn, mua vàng nhẫn theo từng phần, tích lũy đều đặn hằng tháng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro “mua đỉnh” và tối ưu hóa chi phí trung bình. Ngược lại, với những người kỳ vọng đầu tư ngắn hạn, việc tham gia khi giá đã leo cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ chịu thiệt hại khi thị trường điều chỉnh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý rằng vàng chỉ nên chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục tài sản, khoảng 10–15% (tối đa 20%). Phần còn lại cần được phân bổ vào các kênh khác như tiết kiệm, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hay bất động sản để đảm bảo sự cân bằng và giảm rủi ro từ một kênh duy nhất.

Tóm lại, vàng nhẫn vẫn là kênh tích sản truyền thống, an toàn cho dài hạn, nhưng với mức giá hiện tại, việc mua “ồ ạt” không được khuyến khích. Giải pháp phù hợp hơn là mua dàn trải, kết hợp đa dạng hóa đầu tư và theo dõi sát diễn biến thị trường. Trong bối cảnh giá vàng đang ở vùng đỉnh, sự tỉnh táo và kỷ luật tài chính sẽ giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro “đu đỉnh” và tận dụng tốt hơn cơ hội tích sản lâu dài.