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Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm

| | Lifestyle

Mỹ Tâm đã chia sẻ nhiều hình ảnh về cơ ngơi đặc biệt này.

Nói đến cơ ngơi của Mỹ Tâm, nhiều người thường nghĩ đến những căn nhà ở khu vực trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, nữ ca sĩ còn có một "khoảng trời riêng" nằm cách xa sự ồn ào của phố thị, rộng ngàn mét vuông toạ lạc tại Củ Chi.

Qua những hình ảnh nữ ca sĩ từng chia sẻ, phần lớn diện tích được phủ bởi cây xanh, vườn hoa, rau và cây ăn trái. Bên trong khuôn viên còn có nhà nghỉ dưỡng, hồ nước, ao cá, bể bơi và khu vực ăn uống ngoài trời, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư hơn là một căn nhà thông thường.

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Ngoài biệt thự ở trung tâm TP.HCM, Mỹ Tâm có cơ ngơi khủng ở Củ Chi

Nếu có một khu vực khiến Mỹ Tâm hào hứng khoe nhiều nhất thì chắc chắn là khu vườn. Nữ ca sĩ chia từng khu vực để trồng rau, hoa và các loại cây ăn trái. Khu vườn có đủ xoài, bưởi, táo, ổi, mít, vú sữa, chôm chôm... Mùa nào thức nấy, cứ đến thời điểm thu hoạch là Mỹ Tâm lại mang rổ ra vườn, tự tay hái rồi chia sẻ thành quả với người hâm mộ.

Đáng kể nhất phải kể đến khu vực trồng xoài. Mỹ Tâm từng tiết lộ nhà mình có khoảng 30 cây xoài vì gia đình rất thích ăn loại quả này. Có thời điểm, một cây xoài trong vườn cho tới 600-700 quả, cành nào cũng trĩu xuống vì sức nặng của trái. Những hình ảnh nữ ca sĩ đứng giữa các tán xoài sai kín quả khiến khu vườn chẳng khác gì một miệt vườn thu nhỏ ngay giữa TP.HCM.

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 2.
Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 3.
Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 4.
Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 5.

Mỹ Tâm hứng thú khoe khu vườn và hay quay clip thu hoạch trái cây tại đây

Không chỉ có cây trái, khu nhà vườn còn được thiết kế để Mỹ Tâm có thể nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Một hồ nước lớn nằm giữa không gian xanh, kết hợp với cây cầu nhỏ bắc ngang tạo thành một góc cảnh quan khá thơ mộng. Ngoài ra còn có bể bơi và khu vực BBQ, phục vụ những buổi tụ tập của nữ ca sĩ cùng gia đình, bạn bè.

Một khu vực ăn uống ngoài trời cũng được bố trí trong sân vườn. Buổi tối, hệ thống đèn treo khiến không gian trở nên ấm cúng hơn, phù hợp cho những buổi trò chuyện hoặc dùng bữa giữa cây cối. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn có những thú vui khá "chill" tại cơ ngơi này. Một góc sân được bố trí phục vụ việc thưởng trà, ngắm trăng và thậm chí cô còn trang bị kính thiên văn để quan sát bầu trời.

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 6.

Hồ nước kết hợp tiểu cảnh cực chill bên trong

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 7.

Mỹ Tâm còn trang bị kính thiên văn để ngắm trăng sao

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 8.

Không gian rộng rãi, thoáng đáng ngoài sân vườn thích hợp các buổi BBQ, tụ họp bên gia đình và bạn bè

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 9.

Ngoài ra căn biệt phủ còn có thêm hồ bơi riêng

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 10.

Mỹ Tâm rất yêu thích không gian sống tại đây, điều đó thể hiện qua việc cô thường xuyên check-in ngóc ngách cơ ngơi và thoải mái chia sẻ với người hâm mộ

Nhà vườn không đơn thuần là một cơ ngơi để nghỉ cuối tuần. Đây còn là nơi giúp cô lấy lại năng lượng sau những khoảng thời gian làm việc liên tục. Với diện tích rộng cùng mức độ chăm chút như vậy, dù nữ ca sĩ chưa từng công khai giá trị cụ thể của cơ ngơi này nhưng nhiều người tin chắc đó là con số không hề nhỏ.

Cơ ngơi ở TP.HCM của Mỹ Tâm- Ảnh 11.

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Thanh Niên Việt

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