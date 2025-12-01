Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa

01-12-2025 - 17:35 PM | Lifestyle

Nhan sắc của mỹ nam này ở tuổi U50 khiến nhiều khán giả bất ngờ, chẳng khác gì thời còn đóng ngôn tình lãng mạn.

Trong một bức ảnh đang được lan truyền gần đây trên mạng xã hội, nam diễn viên Ngô Tôn khiến cư dân mạng kinh ngạc với nhan sắc của mình, đặc biệt khi ngồi cạnh những bạn học cùng trang lứa. Trong khi các bạn học đều đã ra dáng trung niên thì Ngô Tôn vẫn giữ được nét trẻ đẹp gần như không đổi khác so với thời hoàng kim.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 1.

Ngô Tôn (cầm bao lì xì) chụp ảnh cùng dàn bạn học

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đùa rằng trông Ngô Tôn như con của các bạn học bởi visual nổi bật của mình. Có người còn đùa rằng đây chính là lợi ích của việc ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 2.

Netizen Việt bất ngờ với nhan sắc của Ngô Tôn

Từ lâu, Ngô Tôn đã luôn nổi tiếng là mỹ nam "không tuổi", gây sốt bởi những chủ đề về vẻ ngoài của mình. Sinh năm 1974, Ngô Tôn gia nhập làng giải trí Hoa ngữ với vai trò người mẫu dù từng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh tại Úc. Thế nhưng chính cơ hội gia nhập nhóm Phi Luân Hải đã giúp chàng trai gốc Brunei đạt thành công vang dội. Năm 2002, anh bén duyên với diễn xuất qua vai Lương Sơn Bá trong Võ Hiệp Lương Chúc, góp phần giúp tên tuổi anh phát triển mạnh mẽ.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 3.

Sau đó, Ngô Tôn trở thành nam thần ngôn tình đình đám thông qua các dự án như Nàng Juliet Phương Đông, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Nhà Tôi... Thế nhưng chuỗi vai diễn này khiến anh bị "đóng khung" hình tượng, buộc phải có sự thay đổi nếu không muốn bị đào thải. Vào thập niên 2010, Ngô Tôn tham gia một số dự án điện ảnh trong và ngoài nước nhưng không bứt phá. Phải đến khi tham gia phim Ly Hôn Luật Sư, anh mới thật sự chứng tỏ được thực lực của mình.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 4.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 5.

Năm 2016 trở đi, anh chàng cũng bắt đầu kín tiếng và ít hoạt động sôi nổi hơn, phần lớn vì quyết định lấy vợ, sinh con đột ngột khiến không ít khán giả bất ngờ. Trong suốt thời gian đó, nam diễn viên gần như "biệt tăm" khỏi showbiz, để lại nhiều tiếc nuối. Còn ở tuổi U50 hiện nay, Ngô Tôn vẫn duy trì nhan sắc mỹ nam của mình, không khác gì thời còn đóng ngôn tình. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đôi lúc tham gia dự án phim và truyền hình thực tế nhưng chỉ với vai nhỏ, không quá nổi bật để duy trì "lửa nghề".

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 6.

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa- Ảnh 7.

Ngô Tôn trẻ đẹp, hạnh phúc bên vợ con


Theo Thành Vũ

