Cổ phiếu bất động sản gây thất vọng

27-10-2025 - 17:06 PM | Thị trường chứng khoán

Cú sụt mạnh của các cổ phiếu trụ nhanh chóng kích hoạt áp lực bán trên toàn thị trường chứng khoán hôm nay (27/10). Cổ phiếu bất động sản là nhóm chịu tác động rõ nhất, khi hàng loạt mã như CII, GEX, CEO, DIG… đồng loạt giảm sàn.

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới tương đối tiêu cực, VN-Index “bốc hơi” hơn 30 điểm. Cổ phiếu nhóm Vingroup giảm mạnh, VRE, VHM giảm sàn. Sự điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu trụ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành khác.

Nhiều mã bất động sản như CII, GEX, CEO, DIG… đồng loạt giảm sàn.

Nhóm bất động sản điều chỉnh mạnh hơn trong phiên chiều, khiến VN-Index nhanh chóng “tuột dốc”, đến cuối phiên để mất hơn 30 điểm. VHM và VRE đều giảm sàn, trong khi VIC cũng lao dốc hơn 2%, khiến VN-Index mất hơn 12 điểm. Đà giảm của nhóm cổ phiếu trụ kéo tâm lý thị trường đi xuống, khiến áp lực bán lan rộng.

Nhóm bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều mã như CII, GEX, CEO, DIG… đồng loạt giảm sàn.

Nhóm vốn hóa lớn, các mã ngân hàng gây thêm áp lực lên thị trường, khi VPB, CTG, TCB, HDB, MBB giảm giá, vào top giao dịch tiêu cực nhất hôm nay. Nhóm chứng khoán phân hóa rõ rệt, SSI, SHS, HCM, VND, TCX, CTS… đồng loạt điều chỉnh. SSI giảm hơn 3%, giá trị giao dịch đứng đầu toàn sàn hơn 2.508 tỷ đồng. Tính từ đỉnh cao nhất đổ lại đây, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang có mức chiết khấu là 15-20%.

Ở mặt tích cực thì nhóm công nghệ, viễn thông đang có diễn biến tích cực hơn so thị trường chung, với FPT tăng 0,3%, dù đầu phiên có lúc giảm hơn 1%. "Họ" nhà Viettel cũng giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 30,64 điểm (1,82%) xuống 1.652,54 điểm. HNX-Index giảm 1,92 điểm (0,72%) xuống 265,36 điểm. UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (0,33%) lên 111,24 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, tập trung vào SSI, MBB, MWG, VCI, PDR…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

