Cổ phiếu bốc đầu hơn 80% chỉ sau 3 phiên, điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu tân binh sàn UPCoM - VUG của CTCP Thủy sản Việt Úc tiếp tục gây chú ý trong phiên sáng 11/11 khi tăng kịch trần lên 30.400 đồng/cp. Đây đã là phiên tăng trần thứ ba liên tiếp kể từ khi VUG chính thức giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, ngày 9/11, hơn 134,48 triệu cổ phiếu VUG bắt đầu giao dịch với giá tham chiếu 16.500 đồng/cp. Ngay trong ngày đầu tiên, mã này tăng hết biên độ 40% lên 23.100 đồng/cp.

Chỉ sau gần 3 phiên giao dịch, thị giá VUG đã tăng khoảng 84% so với giá tham chiếu ngày chào sàn. Tại mức giá 30.400 đồng/cp, vốn hóa thị trường của Thủy sản Việt Úc đạt khoảng 4.088 tỷ đồng, cao hơn gần 1.870 tỷ đồng so với mức định giá theo giá tham chiếu ngày đầu giao dịch.

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Doanh nghiệp đứng sau 50 tỷ con tôm giống mỗi năm

Theo tìm hiểu, CTCP Thủy sản Việt Úc được thành lập từ năm 2001, khởi đầu từ hoạt động sản xuất tôm giống tại Bình Thuận. Sau khoảng 25 năm, doanh nghiệp phát triển hệ thống hoạt động trải dài từ Quảng Ninh đến Cà Mau.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Việt Úc hiện chiếm khoảng 32% thị phần tôm giống trong nước, với tổng công suất hơn 50 tỷ con giống mỗi năm. Vốn điều lệ hiện đạt gần 1.345 tỷ đồng.

Khác với nhiều doanh nghiệp thủy sản tập trung vào nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu, Việt Úc đặt trọng tâm vào công nghệ con giống.

Doanh nghiệp cho biết hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu chương trình di truyền và chọn giống tôm bố mẹ. Từ năm 2015, công ty đã được cấp phép sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G3, qua đó từng bước chủ động nguồn gen.

Việt Úc cũng ứng dụng công nghệ Genomics để chọn lọc các đặc tính như tốc độ tăng trưởng, khả năng thích nghi và tỷ lệ sống. Tháng 3/2026, doanh nghiệp ra mắt thế hệ tôm giống VU-S26 phát triển từ chương trình này.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Việt Úc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 931 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 36 tỷ đồng. Riêng mảng tôm giống mang về gần 790 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của mảng này đạt gần 552 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 70%.

Riêng quý 3, kết quả kinh doanh kém tích cực hơn. Doanh nghiệp chỉ mang về 383 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhẹ khiến lãi gộp giảm 18% còn 186.5 tỷ đồng. Lãi ròng chỉ đạt 3.5 tỷ đồng.

Với kết quả sau 9 tháng đầu năm, VUG mới hoàn thành 49% mục tiêu doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ cấu tài chính tương đối thận trọng. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp chỉ có khoảng 25 tỷ đồng dư nợ vay, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.243 tỷ đồng. Tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt khoảng 372 tỷ đồng, cao gấp gần 15 lần dư nợ vay.