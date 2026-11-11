Chồng Alice Huang bị bắt giữ vì nghi vấn thao túng cổ phiếu

Những thông tin mới về Alice Huang tiếp tục được hé lộ trong bối cảnh nữ doanh nhân Trung Quốc này đang trở thành tâm điểm chú ý vì mối quan hệ với CEO Nvidia Jensen Huang.

Nhiều nguồn tin trong giới đầu tư tư nhân tại Thượng Hải được Caixin dẫn cho biết Alice Huang và Kang Wei là vợ chồng. Theo Caixin Global, Alice Huang từng là cổ đông lớn và lãnh đạo cấp cao tại Shanghai Hexi Investment, một công ty đầu tư tư nhân do nhà quản lý quỹ Kang Wei sáng lập.

Người chồng vướng điều tra thao túng cổ phiếu

Kang Wei, hiện 51 tuổi, là một nhân vật có nhiều năm hoạt động trong ngành quản lý quỹ tại Trung Quốc. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo tại Zhonghai Fund từ khá sớm trước khi thành lập Shanghai Hexi Investment vào năm 2010. Alice Huang sau đó gia nhập Hexi vào năm 2015, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc và thành viên ủy ban đầu tư, đồng thời từng sở hữu 25% vốn công ty.

Kang Wei những năm gần đây nhiều lần vướng vào các vấn đề pháp lý và hoạt động trên thị trường vốn.

Năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) ban hành Quyết định kỷ luật công khai khiển trách Shanghai Hexi Investment và Kang Wei - khi đó là người đại diện pháp luật của công ty.

Theo quyết định của SSE, trong giai đoạn từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2015, Hexi huy động hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ thông qua nhiều hình thức và sử dụng các tài khoản do mình quản lý để giao dịch cổ phiếu Guangxi Huiqiu Technology.

Nhóm tài khoản liên quan có thời điểm nắm tới 8,3% vốn doanh nghiệp này. Tuy nhiên, khi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 5%, Hexi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, không dừng giao dịch theo quy định và vẫn tiếp tục mua bán cổ phiếu trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Cơ quan này quyết định công khai khiển trách cả Hexi và Kang Wei, đồng thời đưa vụ việc vào hồ sơ tín nhiệm trên thị trường chứng khoán.

Cùng vụ việc này, Caixin cho biết Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã phạt Hexi 17,7 triệu nhân dân tệ, còn Kang Wei bị phạt 400.000 nhân dân tệ trong năm 2018.

Những năm sau đó, Kang Wei tiếp tục xuất hiện trong các vụ việc liên quan đến thị trường vốn.

Năm 2025, cơ quan quản lý xác định ông có ảnh hưởng đáng kể tại Hollyland trong một thương vụ thay đổi cơ cấu sở hữu. Tháng 8/2025, CSRC phạt Kang 2,5 triệu nhân dân tệ; đến tháng 6/2026, cơ quan quản lý tại Hạ Môn tiếp tục đưa ra cảnh báo liên quan đến các giao dịch với bên liên quan.

Đáng chú ý nhất, theo Caixin, Kang Wei hiện đang vướng cuộc điều tra hình sự vì nghi thao túng cổ phiếu niêm yết.

Ngay trước dịp Tết Nguyên đán 2026, Kang Wei bị cảnh sát Thượng Hải "áp dụng biện pháp tố tụng", thuật ngữ để chỉ biện pháp tạm giam phục vụ điều tra, trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Alice Huang từng cùng Kang Wei làm nhiều thương vụ đầu tư

Trong thời gian làm việc tại Shanghai Hexi Investment, Alice Huang được cho là đã cùng Kang Wei tham gia nhiều thương vụ đầu tư liên quan đến lĩnh vực game và trung tâm dữ liệu.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của Hexi là vào Zhejiang Century Huatong, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực game.

Theo Caixin, năm 2014, Hexi đầu tư khoảng 20 triệu nhân dân tệ để mua cổ phần Century Huatong với giá 7,17 nhân dân tệ/cp. Sau một số đợt phân phối cổ phiếu, lượng cổ phần tăng lên khoảng 5,58 triệu đơn vị.

Đến tháng 9/2017, khi cổ phiếu Century Huatong lên khoảng 34,2 nhân dân tệ, giá trị khoản đầu tư này đạt trên 190 triệu nhân dân tệ, tương ứng khoản lãi chưa thực hiện khoảng 171 triệu nhân dân tệ, gấp nhiều lần vốn ban đầu.

Các tranh chấp liên quan hoạt động đầu tư sau đó cũng trở thành một phần trong những vấn đề pháp lý kéo dài tại Hexi.

Alice Huang trở thành tâm điểm trong vụ việc liên quan CEO Nvidia

Thông tin về chồng của Alice Huang xuất hiện trong lúc nữ doanh nhân này đang được giới truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý vì mối quan hệ với Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia.

Reuters cho biết Nvidia đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên HĐQT độc lập và thuê luật sư bên ngoài để xem xét các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang. FBI cũng đang xem xét liệu CEO Nvidia có phải mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Jensen Huang trước đó đã thừa nhận với nhân viên rằng ông không chung thủy trong hôn nhân, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với quá trình xem xét của HĐQT Nvidia. Tuy nhiên, Nvidia khẳng định hiện chưa có lý do để tin rằng bí mật công ty hoặc vấn đề an ninh quốc gia đã bị xâm phạm.

Alice Huang từng giữ chức Giám đốc điều hành tại Megaspeed International, một doanh nghiệp trung tâm dữ liệu tại Singapore và là đối tác của Nvidia. Reuters cho biết bà đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 8 tháng, kết thúc vào tháng 10/2023.

Việc quá khứ của Alice Huang tại Shanghai Hexi Investment và mối quan hệ với Kang Wei được hé lộ đang mở rộng vụ việc từ câu chuyện cá nhân của CEO Nvidia sang những liên hệ phức tạp hơn trong giới đầu tư, công nghệ và thị trường vốn Trung Quốc.