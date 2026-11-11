Giá vàng bạc 11/11 giảm mạnh: Cập nhật mới nhất của Phú Quý, SJC, Doji, BTMH, BTMC

Giá vàng miếng trong nước quay đầu giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (11/11/2026), thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến đà giảm giá đột ngột ở cả mặt hàng vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại hàng loạt hệ thống kinh doanh lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH).

Chỉ sau ít phút mở cửa, giá vàng miếng SJC đã điều chỉnh giảm từ 0,7 triệu đến 1,4 triệu đồng/lượng, chính thức lùi sâu xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC niêm yết mức mua vào - bán ra lần lượt là 136,5 triệu đồng/lượng và 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 0,72 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mốc giao dịch đầu phiên sáng (từ 137,2 – 140,2 triệu đồng/lượng).



Giá vàng miếng SJC (Công ty SJC): Niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức đỉnh trước đó, giá vàng mua vào và bán ra tại SJC đều giảm đồng loạt 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI: Giá vàng miếng SJC ghi nhận mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch quanh mức 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Vàng miếng SJC niêm yết mức mua vào 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn và vàng trang sức 9999

Cùng chung xu hướng giảm đà với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn và vàng trang sức 24K hôm nay cũng ghi nhận mức giảm đáng kể từ 0,7 - 1,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu:

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Niêm yết mua vào 135,3 triệu đồng/lượng và bán ra 139,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Niêm yết ở mức mua vào 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI): Giao dịch ở mức mua vào 135,2 triệu đồng/lượng và bán ra 139,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Vàng nhẫn tròn trôi Quà mừng vàng Bản Vị nhẫn 999.9 niêm yết mua vào 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng; trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 mua vào 133,5 triệu đồng/lượng, bán ra 138,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Dòng sản phẩm Kim Gia Bảo 24K niêm yết mua vào 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng (giảm 1,5 triệu đồng/lượng). Vàng trang sức 24K (999.9) giảm xuống mức mua vào 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 138,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá bạc trong nước

Giá bạc tại Tập đoàn Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết ở mức mua vào 1,595 triệu đồng/lượng và bán ra 1,644 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg) giao dịch ở mức mua vào 42,533 triệu đồng/kg và bán ra 43,839 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý hôm nay 11/11.

Giá bạc tại Tập đoàn DOJI: Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) mua vào 1,806 triệu đồng/lượng và bán ra 1,871 triệu đồng/lượng. Bạc 999 dạng miếng/thỏi mua vào 1,761 triệu đồng/lượng và bán ra 1,841 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) giao dịch mua vào 1,597 triệu đồng/lượng và bán ra 1,677 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg niêm yết mua vào 42,585 triệu đồng/kg và bán ra 44,718 triệu đồng/kg.

Diễn biến giá vàng thế giới và dự báo xu hướng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.047,83 USD/ounce, lao dốc hơn 100 USD/ounce so với các phiên giao dịch trước đó.

Dữ liệu lạm phát vừa công bố cao hơn kỳ vọng khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục tăng lãi suất trong kỳ họp tới. Điều này đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên và gây áp lực chốt lời mạnh mẽ lên kim loại quý.

Dự báo xu hướng các chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới có thể tiếp tục tích lũy và điều chỉnh giằng co trong biên độ 4.000 – 4.080 USD/ounce để tìm điểm cân bằng mới trước các thông tin kinh tế vĩ mô tiếp theo. Theo các chuyên gia phân tích và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lực cầu từ các Ngân hàng Trung ương toàn cầu vẫn duy trì ở mức kỷ lục. Cùng với những bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn mang tính chiến lược trong dài hạn. Do đó, đợt giảm này được nhiều chuyên gia nhận định là cú điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để thị trường thanh lọc lực cầu trước khi bước vào chu kỳ sóng tăng mới.