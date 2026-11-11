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Giá vàng hôm nay chạm đáy sau 1 tuần

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Giá vàng hôm nay chạm đáy sau 1 tuần

Sau một vài phiên phục hồi nhẹ, giá vàng hôm nay 11/11 lao dốc về mức đáy sau 1 tuần.

Sáng 11/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quýđồng loạt được niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Các thương hiệu trên ghi nhận mức giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tại Mi Hồng, giá mua vào cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 139,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 1,7 triệu đồng mỗi lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua vào và bán ra ghi nhận mức giảm từ 1,5-1,9 triệu đồng mỗi lượng và có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,3 -139,3 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 136,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng mua vào 138 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Như vậy, với mức giảm trên, giá vàng lùi về mốc đáy sau 1 tuần.

Giá vàng hôm nay chạm đáy sau 1 tuần - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng sau 1 tuần. Ảnh: SJC

Sáng 11/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.034 USD/ounce, giảm 104 USD so với đầu giờ sáng 10/11.

Giá vàng chịu áp lực sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo. Cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung và CPI lõi đều tăng vượt kỳ vọng, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên và củng cố khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức tiếp tục tăng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng mua vào trong quý III/2026 đạt 321 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể mức bình quân 227 tấn của 5 năm gần đây.

Các nhà phân tích ANZ nhận định giao dịch vàng trong tuần trước biến động mạnh, phản ánh những bất ổn về kinh tế và chính trị. Diễn biến trái chiều trên thị trường cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư liên tục thay đổi trước các tín hiệu về chính sách tiền tệ, địa chính trị và hoạt động kinh tế.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

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