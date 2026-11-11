Một doanh nghiệp bị xử phạt do công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (MCK: VHG, UPCoM).

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025 tại Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2025. Cụ thể, LNST tại BCTC quý IV/2025 là hơn 2 tỷ đồng, tuy nhiên, LNST tại BCTC năm 2025 được kiểm toán là âm gần 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, VHG còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống CBTT của HNX đối với Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước đối với BCTC quý IV/2024 và BCTC năm 2024, BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét, Nghị quyết HĐQT số 04/2025/VNT/NQ-HĐQT ngày 17/6/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Anh Tuấn.

Công ty cũng chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của HNX đổi với các tài liệu: Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt hoàn trả giá trị tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi tại Cụm công nghiệp và dịch vụ An Lưu.

Cũng theo quyết định của UBCKNN, VHG còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do không CBTT nội dung về khoản tạm ứng và hoàn ứng với ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT tại BCTC năm 2024 và năm 2025 được kiểm toán vào Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025).

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không ban hành Quy chế về công bố thông tin theo quy định.

Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Tổng số tiền phạt là 297,5 triệu đồng. Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam cũng bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm theo quy định.