Quý IV/2026: Nhóm phi tài chính và bảo hiểm tiếp sức đà tăng trưởng lợi nhuận?

Nhóm doanh nghiệp phi tài chính, bảo hiểm được kỳ vọng là động lực chính dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán trong quý IV/2026

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 đã khép lại với những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Theo số liệu thống kê, tổng doanh thu của các doanh nghiệp tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 50,1%. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 13,93%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chi phí vốn vẫn ở mức cao và kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố bất định.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng chung này tiếp tục chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Trong khi ngành ngân hàng duy trì nền tảng lợi nhuận ổn định và bất động sản giữ vững nhịp tích cực qua nhiều quý, thì đóng góp của nhóm bất động sản vẫn tập trung đáng kể tại một số doanh nghiệp lớn, đặc biệt là VHM. Ở các lĩnh vực khác, thép và bán lẻ được hỗ trợ tốt bởi dòng tiền và hoạt động kinh doanh, ngược lại công nghệ, hóa chất và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh. Riêng ngành chứng khoán, lợi nhuận sau thuế quý III giảm 42,9% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 8.600 tỷ đồng do thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, khiến biên lợi nhuận thu hẹp xuống 24% là mức thấp nhất trong bảy quý gần đây.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Việt Nam trong ba tháng gần đây chưa ghi nhận sự đồng pha về điểm số và dòng tiền. Dù đã chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE từ ngày 21/9/2026, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh mẽ, với giá trị tăng dồn qua từng tháng và vượt mốc 24.000 tỷ đồng trong tháng 10. Ở vĩ mô trong nước, GDP 9 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng 9,01%, song áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 5,09%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, VN-Index đóng cửa tại 1.743,07 điểm, gần như đi ngang so với cuối tháng 7. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 12.380 tỷ đồng/phiên là mức thấp nhất từ đầu năm 2025. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường cũng hạ nhiệt, giảm về khoảng 410.000 tỷ đồng vào cuối quý III, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động thị trường.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn kinh doanh khởi sắc nhưng dòng tiền thực tế chưa thực sự tương xứng. Trong thời gian tới, triển vọng từ tăng trưởng kinh tế, tiến trình nâng hạng FTSE, chủ trương hạ lãi suất cùng mặt bằng định giá hấp dẫn sẽ là bệ đỡ quan trọng.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo lợi nhuận sau thuế của toàn HoSE có thể tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính được kỳ vọng đến từ nhóm doanh nghiệp phi tài chính và bảo hiểm, trong khi ngành ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao. Đối với bất động sản, triển vọng quý IV vẫn khả quan nhưng tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại do mức nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm phi tài chính, hàng tiêu dùng và bán lẻ sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt nhờ khả năng duy trì giá bán ở mức cao kết hợp với nền so sánh thấp. Song song đó, nhóm tiện ích công cộng (đặc biệt là nhiệt điện) dự báo ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ sản lượng điện phát tăng và điều kiện giá bán thuận lợi trên thị trường phát điện cạnh tranh. Ngành dầu khí (thượng và trung nguồn), dù gặp áp lực chi phí một lần trong quý III, cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng trong quý IV nhờ khối lượng công việc lớn và cước phí duy trì ở mức cao.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao các yếu tố rủi ro như thanh khoản thấp, áp lực margin, sự phân hóa lợi nhuận và những biến động địa chính trị quốc tế phức tạp.