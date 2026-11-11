Phát hiện cổ phiếu “vàng đen" tăng một mạch 70% trong nửa tháng, DN sắp họp bàn chia cổ tức “khủng" 241%

Thị trường chứng khoán phiên 11/11 tiếp tục chứng kiến diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu TMB của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin. Mã này tiếp tục bứt phá lên mức giá trần phiên thứ 4 liên tiếp, thị giá đạt 80.400 đồng/cp.

Dòng tiền chảy vào sôi động, khối lượng giao dịch đến cuối phiên sáng đạt khoảng 108.000 cổ phiếu, vượt thanh khoản của cả phiên liền trước và cao gấp khoảng 3,7 lần khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất.

Sso với mức 55.000 đồng/cp trước khi bắt đầu chuỗi tăng trần, thị giá TMB đã tăng hơn 46% chỉ sau 4 phiên giao dịch. Nếu tính từ mức giá 48.000 đồng/cp ngày 28/10, cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng lên tới 68% trong chưa đầy nửa tháng.

Đáng chú ý, diễn biến bứt phá của TMB xuất hiện cùng thời điểm doanh nghiệp công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 1/12 tại Hà Nội. Trong đó, hai phương án đáng chú ý nhất là chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hơn 241% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 183%.

Cụ thể, TMB dự kiến sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 để chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Với số dư lợi nhuận chưa phân phối hơn 362 tỷ đồng, doanh nghiệp lên kế hoạch chi gần như toàn bộ số tiền này cho cổ đông.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến lên tới 241,42%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận khoảng 24.142 đồng. Với 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền TMB dự kiến chi trả lên tới hơn 362 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, TMB còn trình cổ đông phương án phát hành thêm 27,45 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 183%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 183 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện dự kiến lấy từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TMB sẽ tăng từ 150 tỷ đồng lên 424,5 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 15 triệu lên 42,45 triệu đơn vị.

Cả hai phương án dự kiến được triển khai trong giai đoạn quý 4/2026 đến quý 1/2027, sau khi hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh câu chuyện cổ tức, kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Than Miền Bắc cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Doanh nghiệp đạt gần 9.297 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp trong quý đạt gần 430 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 43 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 2,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TMB ghi nhận doanh thu thuần 30.142 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, tăng gần 48%, trong khi EPS đạt 7.164 đồng/cp.