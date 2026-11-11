BAF tiếp tục phân phối cổ phiếu ESOP cho 17 cá nhân

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) vừa thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa được phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Tính đến ngày 30/10/2026, BAF mới phân phối được 6,08 triệu cổ phiếu trong tổng số 8 triệu cổ phiếu ESOP. Còn lại 1,91 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết do người lao động không đăng ký mua hoặc không nộp đủ tiền.

Về phương án xử lý 1,91 triệu cổ phiếu nói trên, BAF sẽ tiếp tục phân phối 856.000 cổ phiếu cho 17 cá nhân; còn 1,05 triệu cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Giá phát hành vẫn là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian tiếp tục nộp tiền mua cổ phiếu là trước 16h ngày 12/11/2026.

856.000 cổ phiếu tiếp tục được phân phối cho 17 cá nhân cũng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Thương hiệu thịt lợn của BAF.

Song song với đợt phát hành ESOP, BAF cũng đang tiến hành chào bán hơn 40,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 9:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 9 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 28/10/2026. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/11/2026 đến ngày 25/11/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/11/2026 đến 20/11/2026.

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, Baf Việt Nam dự kiến thu về hơn 608 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp cám, giống heo, phụ gia và các nguyên vật liệu, hàng hóa khác trong hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi của Baf Việt Nam. Thời gian thực hiện giải ngân từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, BAF ghi nhận doanh thu 5.956 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 331 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,9%, về 19,2%.

Năm 2026, BAF Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu 8.431 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 793 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 331,06 tỷ đồng, BAF Việt Nam mới hoàn thành 41,7% kế hoạch năm.