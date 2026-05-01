Cổ phiếu "bốc hơi" 8%, CEO Mark Zuckerberg trực tiếp thừa nhận sa thải 8.000 lao động vì AI

Trong bối cảnh cổ phiếu sụt giảm mạnh và thị trường phản ứng tiêu cực với kết quả kinh doanh quý I/2026, CEO Mark Zuckerberg đã trực tiếp lên tiếng trong một cuộc họp nội bộ. Tại đây, Mark hé lộ những thay đổi lớn trong chiến lược của Meta Platforms.

Từ việc đổ lỗi cho yếu tố địa chính trị đến quyết định cắt giảm nhân sự nhằm dồn lực cho AI. Đây là bức tranh mà ông vẽ ra cho thấy một Meta đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Theo bản ghi cuộc họp được The Wall Street Journal tiếp cận, Zuckerberg không né tránh các câu hỏi khó. Đặc biệt là về cú giảm 8% giá cổ phiếu cũng như triển vọng tăng trưởng chậm lại trong quý II.

Áp lực từ chiến tranh, giá dầu và cú giảm 8% cổ phiếu

Trong phần đầu cuộc họp, Zuckerberg thừa nhận phản ứng tiêu cực của thị trường là điều khó tránh khỏi khi Meta điều chỉnh tăng chi tiêu vốn và đưa ra dự báo tăng trưởng thấp hơn. Ông cho rằng mức giảm 8% của cổ phiếu không phản ánh sự suy yếu cốt lõi của doanh nghiệp.

Sự sụt giảm chủ yếu đến từ lo ngại của nhà đầu tư về việc công ty sẽ chi nhiều tiền hơn cho hạ tầng, đặc biệt là AI. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng ngắn hạn có dấu hiệu chậm lại.

Mark nói: “Tôi nghĩ quỹ đạo phát triển của các mảng kinh doanh của chúng tôi vẫn rất mạnh. Nhưng quý I thực sự cực kỳ mạnh, còn quý II thì chỉ đơn thuần là mạnh.” Đồng thời thừa nhận sự kết hợp giữa hai yếu tố này đã khiến thị trường phản ứng.

Một yếu tố khác được ông nhấn mạnh là tác động từ tình hình địa chính trị, cụ thể là cuộc chiến của Mỹ tại Iran bắt đầu từ cuối tháng 2. Theo CEO Meta, đây là nguyên nhân dẫn đến “sự thay đổi quỹ đạo” trong mảng quảng cáo vốn là nguồn thu chủ lực của công ty.

Zuckerberg lý giải rằng khi giá dầu tăng, người tiêu dùng buộc phải chi tiêu nhiều hơn cho nhiên liệu, từ đó cắt giảm các khoản chi mang tính tùy chọn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quảng cáo, lĩnh vực vốn phụ thuộc lớn vào sức mua và hành vi tiêu dùng.

Ông nói: “Nếu giá dầu tăng, người tiêu dùng sẽ chi nhiều tiền hơn cho dầu và xăng, và ít chi tiêu hơn cho những thứ mang tính tùy chọn mà quảng cáo thường thúc đẩy.” Nhận định này cho thấy Meta đang chịu tác động không nhỏ từ các yếu tố vĩ mô. Dù bản thân hoạt động kinh doanh nội tại vẫn được đánh giá là “rất mạnh”.

Cắt giảm nhân sự, dồn lực cho AI và tham vọng xây 50 ứng dụng

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, Zuckerberg cũng thẳng thắn đề cập đến những thay đổi bên trong Meta. Đặc biệt là kế hoạch cắt giảm 8.000 nhân sự trong tháng 5. Theo ông, quyết định này xuất phát từ nhu cầu tái phân bổ nguồn lực.

Meta đang phải đầu tư ngày càng nhiều vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Zuckerberg chia sẻ rằng Meta hiện có hai nhóm chi phí chính. Một là hạ tầng và năng lực tính toán, hai là chi phí liên quan đến con người. Khi một bên tăng lên, bên còn lại buộc phải thu hẹp.

Mark Zuckerberg đổ lỗi doanh số chậm lại do chiến tranh

Mark chia sẻ thêm: “Về cơ bản, chúng tôi có hai nhóm chi phí trong công ty… Nếu chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào một lĩnh vực để phục vụ cộng đồng, điều đó có nghĩa là chúng tôi có ít vốn hơn để phân bổ cho lĩnh vực còn lại.” Đồng thời ông cũng nhấn mạnh việc giảm quy mô công ty là điều khó tránh.

Không dừng lại ở cắt giảm, Zuckerberg còn nói về việc tái cấu trúc cách vận hành đội ngũ trong kỷ nguyên AI. Theo ông, sự gia tăng tốc độ và hiệu quả nhờ AI khiến nhiều đội nhóm không còn cần quy mô lớn như trước.

“Nếu trước đây một đội cần 50 hoặc 100 người mà giờ chỉ cần 10, thì việc giữ 50 hoặc 100 người có thể trở nên phản tác dụng", CEO Mark Zuckerberg nói.

Tuy nhiên, CEO Meta cũng lưu ý rằng việc giảm quy mô đội không đồng nghĩa với sa thải toàn bộ nhân sự.

Thay vào đó, nguồn lực này có thể được chuyển sang các dự án mới với những việc trước đây bị “xếp dưới ngưỡng ưu tiên” do hạn chế về nguồn lực. Ông nhấn mạnh rằng AI không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn mở ra cơ hội triển khai nhiều ý tưởng hơn.

Điều này dẫn đến một chiến lược đáng chú ý: tăng tốc phát triển sản phẩm. Zuckerberg nói: “Trước đây, chúng tôi chỉ xây dựng khoảng 4 hoặc 5 ứng dụng lớn. Giờ chúng tôi muốn xây dựng nhiều ứng dụng hơn nữa.”

Tham vọng này được cụ thể hóa qua cuộc trao đổi giữa ông và Chris Cox, Giám đốc sản phẩm của Meta. Hai người đã đặt câu hỏi liệu công ty có thể xây dựng tới 50 ứng dụng mới hay không.

Câu trả lời là “có thể”, nhưng Zuckerberg tỏ ra thận trọng khi cho rằng Meta nên bắt đầu với một số dự án trước khi mở rộng quy mô quá nhanh. “Chúng ta nên bắt đầu với một vài cái trước khi tăng tốc làm 50 cái cùng lúc.”

Ở một diễn biến khác, Janelle Gale, Giám đốc nhân sự của Meta cũng để ngỏ khả năng sẽ có thêm các đợt sa thải trong tương lai khi được hỏi trong cuộc họp. Thông tin này trước đó cũng đã được Business Insider đề cập. Hiện tại, Meta chưa đưa ra bình luận chính thức về nội dung cuộc họp.

Những phát biểu của Zuckerberg cho thấy Meta đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Nơi mà AI không chỉ là công nghệ chiến lược mà còn là yếu tố tái định hình toàn bộ cấu trúc tổ chức.

Trong khi thị trường vẫn còn nhiều hoài nghi, ban lãnh đạo công ty dường như đã sẵn sàng chấp nhận những biến động ngắn hạn để theo đuổi một tầm nhìn dài hạn tham vọng hơn.

*Nguồn bài viết: WSJ