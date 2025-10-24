Cổ phiếu “bom tấn” TCBS lùi về sát giá IPO sau 4 phiên lên sàn

Sau khi chào sàn rực rỡ ngày 21/10 và có lúc chạm mốc 51.000 đồng, cổ phiếu TCX của Chứng khoán Techcombank (TCBS) đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp sau đó. Đóng cửa phiên 24/10, thị giá TCX dừng ở mức 46.950 đồng/cp, gần sát với giá IPO (46.800 đồng/cp). Nhà đầu tư mua đợt IPO hiện gần như không có lãi.

TCBS là một trong những “bom tấn” IPO được kỳ vọng nhất trong năm 2025 với định giá cao “ngất ngưởng” hơn 4 tỷ USD. CTCK này đã chào bán thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho 26.099 nhà đầu tư. Trong đó, 112,2 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước và 109,9 triệu cổ phiếu còn lại thuộc về 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.800 tỷ đồng, thu ròng (sau chi phí) hơn 10.700 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn huy động được chia thành hai phần, trong đó 70% cho hoạt động tự doanh và 30% cho mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.802 tỷ đồng lên 23.133 tỷ đồng. Đây cũng là mức vốn điều lệ cao nhất trong số các CTCK tại Việt Nam hiện nay. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên sau khi CTCK này chia cổ tức. Ngày 30/10 tới đây, TCBS sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III/2025 của TCBS đạt 2.024 tỷ đồng, tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế 9 tháng, LNTT của doanh nghiệp đạt 5.067 tỷ đồng – tăng 31% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận năm.

TCBS là CTCK đầu tiên trong lịch sử có dư nợ cho vay vượt 40.000 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ so với cuối quý 2, giữ vị trí số 1 thị phần dư nợ margin toàn thị trường. Không chỉ dẫn đầu về quy mô vốn và năng lực tài chính, TCBS còn duy trì top 3 môi giới cổ phiếu trên HoSE với 7,75% thị phần, top 2 trên HNX (thị phần 8,81%).