Cổ phiếu công ty bán xe điện "có biến"

Chốt phiên 21/11, cổ phiếu TMT của CTCP Ô tô TMT tiếp tục tăng kịch biên độ, ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp. Thị giá tăng tốc lên 12.600 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 30% chỉ sau một tuần.

Bước nhảy vọt của TMT diễn ra sau giai đoạn giảm sâu xuống dưới mệnh giá, mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái. Giao dịch trên cổ phiếu này cũng sôi động với hơn 200 nghìn đơn vị khớp lệnh trong phiên cuối tuần, gấp nhiều lần mức bình quân gần đây.

TMT Motors có tiền thân là Công ty Thương mại và Sản xuất vật tư Thiết bị GTVT, hoạt động chính là sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô cùng phụ tùng các loại. Doanh nghiệp từ lâu đã được biết đến với các dòng xe tải nổi tiếng như Cửu Long, Tata, Howo hay xe đầu kéo Sinotruk, chuyên phục vụ nhu cầu vận tải tải trọng lớn.

Trong những năm gần đây, TMT Motors gây chú ý khi tham gia thị trường xe điện với việc sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu Wuling Hongguang MiniEV tại Việt Nam. Các mẫu xe điện cỡ nhỏ này được xem là lựa chọn giá rẻ và phổ cập trên thị trường, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bên cạnh mảng xe, TMT Motors đang đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng sạc điện. Tháng 6 năm nay, công ty đổi tên công ty con vốn 100 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Trạm sạc Xe điện TMT thành CTCP Đầu tư Trạm sạc Việt Nam (VN Egreen). Chủ tịch HĐQT của VN Egreen là ông Bùi Văn Hữu, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT TMT Motors.

VN Egreen đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tối thiểu 30.000 trạm sạc (khoảng 60.000 súng sạc) với công suất từ 7kW đến 240kW, phục vụ cả ô tô điện và xe máy điện, được thiết kế tương thích với nhiều thương hiệu trên thị trường.

Dù vậy, bức tranh kinh doanh của TMT vẫn còn nhiều thách thức. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty đạt 1.620 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 191 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, nhờ quá trình tái cấu trúc được khởi động từ năm 2024 và giảm kỳ vọng vào xe điện giá rẻ Trung Quốc. So với kế hoạch năm gồm 3.838 tỷ đồng doanh thu và 270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TMT mới hoàn thành khoảng 21% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Đặc biệt, dù đã trở lại có lãi, dòng tiền kinh doanh của TMT trong 9 tháng vẫn âm 21 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 816 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, dòng tiền tài chính ghi nhận dương 32 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2025, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 213 tỷ đồng, tương đương 57,1% vốn điều lệ 372,9 tỷ đồng, cho thấy áp lực từ giai đoạn kinh doanh khó khăn trước đó vẫn chưa được xử lý hoàn toàn.