Cổ phiếu công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam bất ngờ tăng "dựng đứng" trước thềm họp ĐHCĐ bất thường

Cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An có "cú nhấn ga" thần tốc khi tăng vọt 6,73% lên 58.00 đồng/cp. Lực cầu sôi động đẩy thanh khoản cổ phiếu này tăng vọt lên mức hơn gần 6 triệu đơn vị trong phiên 23/10, gấp nhiều lần so với khối lượng khớp lệnh bình quân thời gian gần đây.

Đà tăng tốc của cổ phiếu diễn ra sau thông tin doanh nghiệp chốt ngày 12/11 sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Hải An dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2025. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 12/2025.

HAH được biết đến là doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam, gồm 17 chiếc với tổng sức chở lên đến 28.000 TEU, chiếm 68% tổng sức chở của đội tàu container cả nước. Dữ liệu của hãng dịch vụ vận tải biển Alphaliner (Pháp) cho thấy HAH hiện đang nằm trong TOP 100 đội tàu container lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, HAH còn sở hữu một cảng biển ở miền Bắc Việt Nam là Cảng Hải An với sản lượng trung bình hơn 300.000 TEU/năm. Hoạt động vận tải biển đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của HAH trong những năm gần đây, doanh thu thuần đạt bình quân khoảng 80%/năm.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025. Kết thúc nửa đầu năm 2025, Hải An ghi nhận doanh thu đạt 2.443 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 595 tỷ đồng, tăng 248% so với cùng kỳ.

Năm 2025, HAH đặt mục tiêu tổng sản lượng vận hành gần 1,46 triệu TEU, tăng khoảng 9% so với năm 2024. Hoạt động khai thác tàu dự kiến đóng góp phần lớn với 689.000 TEU, kế đến là khai thác cảng với 588.000 TEU và sản lượng từ Depot dự kiến 178.000 TEU.

Tương ứng, HAH lên kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 865 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 8% so với thực hiện 2024. Cổ tức 2025 dự kiến 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 348 tỷ đồng.

Theo VNDirect , kết quả kinh doanh năm 2025 của HAH dự kiến duy trì ổn định với động lực tăng trưởng đến từ đội tàu mở rộng và giá thuê tàu thuận lợi. Phần lớn các hợp đồng cho thuê tàu đã được chốt đến hết năm 2025, thậm chí kéo dài sang nửa cuối 2026, giúp công ty đảm bảo nguồn doanh thu ổn định. VNDirect kỳ vọng tàu Haian Mind sẽ gia hạn hợp đồng trong 6 tháng với mức giá khoảng 32.000 USD/ngày.

Ở mảng khai thác cảng và vận tải nội địa, sản lượng được dự báo duy trì vững nhờ đà tăng trưởng GDP trong nước. VNDirect giữ nguyên dự phóng doanh thu 2025 của HAH ở mức 4.633 tỷ đồng nhờ kế hoạch mở rộng đội tàu, và giá thuê thuận lợi cải thiện biên LN. Lợi nhuận ròng dự báo đạt 887 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

SSI Research cũng nhận địnhHAH có vị thế thuận lợi để tận dụng mức giá thuê tàu trung chuyển (feeder) cao trong bối cảnh thiếu hụt tàu trên thị trường. Đội tàu của công ty dự kiến tăng gấp đôi lên khoảng 57.600 TEU thông qua các thương vụ mua lại và liên doanh với VSC, giúp trực tiếp giải quyết tình trạng khan hiếm tàu trung chuyển trong khu vực.

HAH tiếp tục duy trì chiến lược cân bằng giữa khai thác tàu tự vận hành và cho thuê tàu cho các hãng vận tải lớn, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động, vừa tối ưu nguồn doanh thu. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi trái phiếu gần đây đã giúp công ty cải thiện sức khỏe tài chính, giảm đòn bẩy và tăng tính linh hoạt trong phân bổ vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư (CAPEX) của HAH vẫn tập trung mạnh vào các dự án mở rộng cảng và đội tàu, nhằm củng cố quy mô và năng lực khai thác dài hạn.

SSI dự báo doanh thu thuần năm 2025 của HAH đạt 5.151 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.154 tỷ đồng (+46,2%), nhờ nhu cầu thuê tàu ổn định và đội tàu mở rộng.

Sang năm 2026, doanh thu ước đạt 5.440 tỷ đồng (+5,6%) và lợi nhuận sau thuế 1.347 tỷ đồng (+16,7%), dù biên lợi nhuận có thể giảm nhẹ khi giá thuê tàu trung chuyển dần cân bằng, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình lịch sử.