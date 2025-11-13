Cổ phiếu dầu khí đồng loạt "nổi sóng", có mã lên đỉnh 1 năm, chuyện gì đang diễn ra?

Nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ “nổi sóng” trên thị trường chứng khoán, ghi nhận mức tăng mạnh trên diện rộng. Chốt phiên sáng 13/11, hàng loạt cổ phiếu như PVB, OIL, BSR, PLX, GAS hay PVP cùng “nhuộm sắc xanh”, tăng từ 1% đến gần 4% giá trị.

Nổi bật hơn, bộ đôi PVS và PVD đồng thuận tăng mạnh. PVS bứt phá hơn 5% giá trị, trong khi PVD có thời điểm kịch trần lên mức 26.150 đồng/cp trước khi thu hẹp đôi chút về 25.950 đồng/cp, tương ứng tăng 6,1% chốt phiên sáng. Đây cũng là vùng giá cao nhất hơn 1 năm của cổ phiếu này.

Nhìn rộng hơn, nhóm dầu khí đang chứng kiến đà tăng giá từ nửa sau tháng 10/2025. Chỉ sau khoảng 3 tuần, nhiều cái tên như PVD và PVS bật tăng lần lượt 37% và 24% giá trị, theo sau, GAS, OIL hay PLX sau cũng tăng khoảng 6%-10%.

Loạt cổ phiếu dầu khí tăng bốc phiên 13/11

Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu này đến sau thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với một số nội dung như phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%,...

Việc trao thêm quyền cho PVN trong phê duyệt các hoạt động dầu khí được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác dầu khí.﻿

Ở một diễn biến khác, sáng 8/11, Petrovietnam đã tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với Công trình chân đế khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm (CPP) – hạng mục trọng yếu thuộc Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97.

Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, gồm ba hợp phần: Thượng nguồn (phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam); trung nguồn (đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn dài 431 km); và hạ nguồn (tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I–IV, tổng công suất khoảng 3.800 MW).

Theo Petrovietnam, Dự án Lô B – Ô Môn có ý nghĩa chiến lược toàn diện đối với an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và chuyển đổi xanh của Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án góp phần giảm phát thải CO2, thay thế điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp khu vực Tây Nam Bộ.

Triển vọng tăng trưởng sẽ có sự phân hóa trong năm 2026

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán BSC nhận định các doanh nghiệp dầu khí sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý cuối năm 2025.

Tuy nhiên, BSC nhận thấy tăng trưởng của nhóm dầu khí đang chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí, bán tài sản ngoài, lãi tỷ giá trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.

Sang năm 2026, BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt (PVS, PVD) vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, xét trong trung hạn, nhóm phân tích BSC đánh giá các cổ phiếu dầu khí phù hợp về đầu tư khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ. Điển hình, PVS có mức vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng (đã trừ nợ), PVD đang giao dịch ở mức PE chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.

Mặt khác, Chứng khoán SSI trong báo cáo mới đây đánh giá tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo chậm lại còn 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2026, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tăng trưởng nhu cầu khoảng 700 nghìn thùng/ngày, kéo theo tình trạng dư cung tiếp diễn.

Do đó, nhóm phân tích cho rằng triển vọng giá dầu vẫn yếu, với mức dự phóng trung bình của thị trường là giá Brent trung bình ở mức 63 USD/thùng (- 7,3% svck). Về khí, nguồn cung LNG mới trong năm 2026 (từ Canada, Mỹ và Qatar) dự kiến sẽ khiến giá LNG hạ nhiệt.

Khi giá dầu duy trì ở mức thấp, SSI Research dự báo xu hướng phân hóa lợi nhuận giữa các nhóm tiếp tục. Nhóm Thượng nguồn (PVD, PVS) được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ khối lượng công việc lớn. Đây cũng là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ Lô B – Ô Môn.

Cụ thể, lợi nhuận của PVD dự kiến duy trì tăng trưởng mạnh ~39,7% so với cùng kỳ trong năm 2026, nhờ công suất khai thác cao, giá thuê giàn khoan tăng, đóng góp từ PVD XIII và IX, giàn PVD I hết khấu hao, và nền lợi nhuận thấp trong Q1/2025 (do giàn PVD VI bảo dưỡng). LNST của PVS dự kiến tăng 9% svck trong năm 2026 từ hợp đồng EPC cho Lô B và Lạc Đà Vàng, với tổng giá trị hợp đồng ước tính ~1,5 tỷ USD.

Nhóm Hạ nguồn (PLX, OIL, BSR) nhiều khả năng chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn, có thể ghi nhận lợi nhuận đi ngang hoặc giảm nhẹ. Đối với GAS (trung nguồn), do khó có thêm khoản hoàn nhập dự phòng lớn như 2Q25, NPATMI năm 2026 dự kiến giảm một chữ số dù sản lượng khí khô tăng 7-9%.

Với nhóm doanh nghiệp phân phối xăng dầu (PLX, OIL) đang chờ nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Nhìn chung, nghị định mới tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp phân phối trong việc điều chỉnh giá bán lẻ theo chi phí thực tế, giúp biên lợi nhuận ổn định hơn.