Cổ phiếu DN bất động sản của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ tăng kịch trần 20%: Vốn hóa xấp xỉ 21.000 tỷ, vượt mặt loạt tên tuổi lớn Đất Xanh, Phát Đạt, DIC Corp...

Phiên 10/10, hơn 672 triệu cổ phiếu CRV - CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã chính thức giao dịch trên sàn HOSE. Ngay từ đầu phiên, cổ phiếu đã nhanh chóng phí từ mức giá tham chiếu 26.000 đồng/cp lên giá trần 31.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng tối đa 20%. Thanh khoản đạt hơn 92.000 đơn vị được giao dịch.

Vốn hóa thị trường xấp xỉ 21.000 tỷ đồng, qua đó "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như Phát Đạt (15.600 tỷ), DIC Corp (13.000 tỷ đồng) hay Đất Xanh (13.000 tỷ đồng).

Về CRV, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng. Đến đầu năm 2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã lên 6.724 tỷ đồng, trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH). Bất động sản CRV được biết đến với loạt dự án lớn tại Hải Phòng, trong đó Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên rộng 49,4 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng; Hoàng Huy Commerce tại Kênh Dương – Vĩnh Niệm với vốn 3.706 tỷ đồng, Hoàng Huy Grand Tower ở Sở Dầu với vốn 1.486,5 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ.

Tính đến ngày 18/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) – thành viên thuộc hệ sinh thái Hoàng Huy - nắm giữ 51% cổ phần của CRV. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT của CRV là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS.

Về tình hình kinh doanh, CRV đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ trong năm 2025, tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước. Sang năm 2026, chỉ tiêu tiếp tục nâng lên doanh thu 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử Bất động sản CRV.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7/2025, Đại hội đồng cổ đông CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1, với giá chào bán 26.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, công ty dự kiến huy động được 437 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Hoàng Huy New City – II tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.