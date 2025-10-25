Cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản bán mạnh

Tuần qua, VN-Index giảm 48,01 điểm xuống 1.683,18 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE đạt 1.204 triệu cổ phiếu/phiên (giảm hơn 8% so với tuần trước), giá trị giao dịch đạt 37.807 tỷ đồng/phiên (giảm hơn 13% so với tuần trước). Tương tự, HNX-Index cũng giảm 8,83 điểm về mức 267,28 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 259,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.389 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 20,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 518 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 21 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 20-24/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 181,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 4.928 tỷ đồng.

Liên tục bán ra

Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land) vừa bán ra 55.000 cổ phiếu SGR của Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.

REE Land liên tục bán ra cổ phiếu SGR.

Toàn bộ giao dịch của REE Land đều được thực hiện thông qua khớp lệnh. Lý do không bán hết số cổ phần đăng ký là giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của REE Land tại SGR giảm xuống còn 21,84% vốn điều lệ Saigonres, tương đương hơn 15 triệu cổ phiếu SGR.

Trước đó, từ ngày 9/9 - 15/9, REE Land đã bán ra thành công 2 triệu cổ phiếu SGR để giảm sở hữu xuống còn 15,32 triệu cổ phiếu Saigonres.

Đáng chú ý, REE Land từng đăng ký bán số cổ phiếu SGR tương tự trong thời gian từ 27/6 - 24/7 nhưng lại không giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào với lý do giá chưa đạt kỳ vọng.

REE Land hiện vẫn là cổ đông lớn thứ 2 tại Saigonres, xếp sau gia đình ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị SGR. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SGR đã giảm giá gần 42%, trong khi Vn-Index tăng đến 35%. Đà lao dốc này diễn ra giữa bối cảnh bán ra hàng triệu cổ phiếu của 2 nhóm cổ đông lớn tại Saigonres, gồm ông Phạm Thu và REE Land.

Trong khi REE Land liên tục thoái vốn tại Saigonres thì ông Phạm Thu - sau khi mua 9,9 triệu cổ phiếu SGR từ đợt phát hành riêng lẻ của Saigonres trong tháng 5/2025 - đã bán ra 7 triệu cổ phiếu vào các tháng 6 - 7.

Ông Đinh Văn Hiến - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) - đăng ký bán 92.187 cổ phiếu VSC để giảm sở hữu về 0,03% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/10 - 27/11.

Trước đó, ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Dũng - thành viên Hội đồng quản trị Viconship đã bán 217.187 cổ phiếu VSC để giảm sở hữu về 0,16% vốn điều lệ.

Dragon Capital bán thêm 6 triệu cổ phiếu DXG

Nhóm Dragon Capital đã bán thêm 6.058.634 cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu về 10,97% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 2.250.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 1.500.000 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1.000.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 308.634 cổ phiếu DXG.

Nhóm Dragon Capital đã bán thêm 6.058.634 cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh.

Gần đây, nhóm Dragon Capital liên tục xả cổ phiếu DXG. Cụ thể, ngày 25/8, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 29/8, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 22/9, nhóm Dragon Capital bán ra 1,25 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 25/9, nhóm Dragon Capital bán thêm 2,2 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 14/10, nhóm Dragon Capital bán ra 1,3 triệu cổ phiếu DXG.

Tương tự, nhiều lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh cũng đua nhau bán ra cổ phiếu DXG. Chẳng hạn, từ ngày 15 - 27/8, bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng giám đốc DXG bán ra 413.300 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu về 0,05% vốn điều lệ. Từ ngày 4 - 26/8, ông Hà Đức Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị DXG đã bán 6.355.000 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu về 0,04% vốn điều lệ. Từ ngày 24/7 - 19/8, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Đất Xanh đã bán ra 744.418 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0,09% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group - mã chứng khoán: TTA) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành thêm khoảng hơn 8,5 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến trong tháng 11 - 12/2025 , sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông năm 2025, Trường Thành Group cũng đã thông qua mức trả cổ tức năm 2024 là 5% bằng cổ phiếu.