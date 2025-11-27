Cổ phiếu doanh nghiệp gần 70 năm tuổi bất ngờ "tím lịm" 7 phiên liên tiếp, điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình tiếp tục tăng kịch trần trong phiên 27/11, nối dài chuỗi “tím lịm” lên 7 phiên liên tiếp. Thị giá leo lên 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 154% chỉ trong chưa đầy nửa tháng và cũng là vùng giá cao nhất trong 5 năm qua. Dù vậy, thanh khoản của mã này khá èo uột khi chỉ có vài trăm đơn vị khớp lệnh trong mỗi phiên.

Trước diễn biến tăng nóng, Giầy Thượng Đình đã có văn bản giải trình, khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh sự kiện bất thường nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết đà tăng của GTD là diễn biến khách quan theo quan hệ cung – cầu của thị trường, và công ty không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm tác động đến giá giao dịch cổ phiếu.

Đà bứt phá mạnh của cổ phiếu Giầy Thượng Đình diễn ra ngay sau thông tin UBND TP.Hà Nội đánh tiếng thoái vốn. Vào ngày 16/12/2025, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá công khai để thoái vốn sở hữu tại Công ty CP Giầy Thượng Đình.

Theo kế hoạch, hơn 6,38 triệu cổ phần, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình, sẽ được chào bán với mức giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP. Hà Nội có thể thu về hơn 130,9 tỷ đồng.

Việc nắm giữ hơn 65% vốn điều lệ sẽ trao cho nhà đầu tư quyền chi phối, cho phép định hình chiến lược và dẫn dắt tương lai của Giầy Thượng Đình.

Giầy Thượng Đình khởi nguồn từ Xưởng X30 thuộc Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập năm 1957 với nhiệm vụ sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Đến năm 1985, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang xuất khẩu, đưa sản phẩm sang các thị trường Đông Âu (cũ) và Liên minh châu Âu. Bước sang đầu thập niên 1990, Thượng Đình trở thành một trong những biểu tượng của ngành giày dép Việt Nam; đôi giày vải hai sọc xanh với đế nhựa dẻo từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, từ học sinh, công nhân đến vận động viên.

Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim không kéo dài. Khi thị trường nội địa bị lấn át bởi sản phẩm nhập khẩu giá rẻ và mẫu mã phong phú từ các nước lân cận, Thượng Đình dần đánh mất lợi thế cạnh tranh. Việc chậm đổi mới thiết kế, công nghệ và chiến lược thị trường khiến doanh nghiệp khó giữ được sức hút trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng. Những yếu tố này khiến kết quả kinh doanh lao dốc rõ rệt.

Trong khoảng 10 năm gần đây, Giầy Thượng Đình chỉ có lãi trong 3 năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Giầy Thượng Đình báo lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong năm 2024, tức là gấp 2,6 lần mức lỗ ròng 5 tỷ đồng của năm 2023. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù kinh doanh kém sắc nhưng công ty này đang được giao sở hữu khu “đất vàng” rộng tới 3,6 ha tại 277 Nguyễn Trãi, nơi đặt nhà máy và trụ sở chính. Lô đất sở hữu mặt tiền rộng trên trục Nguyễn Trãi, gần ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông (khoảng 100 m), tiếp giáp khu dân cư và các dự án lớn như Golden Tower, Rạng Đông. Đây là một trong những quỹ đất sạch nội đô hiếm hoi, thuộc danh sách phải di dời cơ sở công nghiệp ra khỏi trung tâm.

Được biết, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại – dịch vụ và trường học liên cấp tại khu đất này. Giầy Thượng Đình sẽ là chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng; mục tiêu hoàn thành di dời và xây dựng trước năm 2030.