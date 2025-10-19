Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu doanh nghiệp khoáng sản tăng kịch trần giữa lúc VN-Index giảm mạnh

19-10-2025 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Nhờ đó, thị giá cổ phiếu này tăng lên vùng giá cao nhất trong vòng 3 tháng, vốn hóa vượt 1,3 tỷ USD.

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch cuối tuần khá ảm đạm khi áp lực bán chủ động gia tăng vào cuối phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm gần 36 điểm về mốc 1.731 điểm.

Trước bối cảnh đó, cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico) bất ngờ tăng hết biên độ. Thị giá chốt phiên 17/10 tại mức 172.700 đồng/cp, đánh dấu vùng giá cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Vốn hóa thị trường theo đó tăng lên 34.500 tỷ đồng (~ 1,3 tỷ USD).

Giao dịch trên cổ phiếu KSV cũng trở nên sôi động, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh tăng mạnh đạt gần 200.000 đơn vị, cao gấp nhiều lần so với trung bình các phiên gần nhất.

Cổ phiếu doanh nghiệp khoáng sản tăng kịch trần giữa lúc VN-Index giảm mạnh- Ảnh 1.

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc...

So với các doanh nghiệp khác cùng ngành, Khoáng sản TKV có khả năng chế biến sâu (đồng, kẽm, thiếc kim loại…) với quy mô lớn, trong khi đa phần các đơn vị khác chủ yếu dừng ở mức sản xuất tinh quặng hoặc công suất chế biến sâu không lớn.

Trong một diễn biến liên quan, việc Trung Quốc mới đây thông báo siết  xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm đã "phả hơi nóng" vào cổ phiếu nhóm khoáng sản nói chung và cổ phiếu KSV nói riêng.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp được ban hành ngày 9/10 là một phần trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu.

Bắc Kinh cho rằng đây là bước đi cần thiết, do đất hiếm được ứng dụng trong quân sự và toàn cầu hiện bất ổn, thường xuyên có xung đột. ﻿

Theo quy định mới, phạm vi kiểm soát được mở rộng không chỉ với nguyên liệu đất hiếm mà còn bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ liên quan. ﻿

Các doanh nghiệp nước ngoài phải xin cấp phép nếu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, chế tạo nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Các đơn hàng có thể phục vụ mục đích quân sự sẽ bị từ chối.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Vimico đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 12.619 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Đây là kế hoạch khá khiêm tốn khi năm 2024, Vimico ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 13.277 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.566 tỷ đồng, đánh dấu mức cao kỷ lục từ khi đi vào hoạt động.﻿ Sau nửa năm, công ty hoàn thành được 55% kế hoạch về doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

