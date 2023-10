Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất bột giặt trên sàn chứng khoán lên mốc cao nhất 2 năm, cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

Nằm ngoài ảnh hưởng của diễn biến trồi sụt trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LIX của CTCP Bột giặt Lix (Lixco) vẫn bền bỉ đi lên từ đầu năm. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, cổ phiếu này dừng ở 49.500 đồng/cp - mức thị giá cao nhất trong vòng gần 2 năm (kể từ tháng 10/2021).

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu bột giặt này đã tăng 31% và dường như không xuất hiện nhịp chỉnh nào đáng kể. Dù vậy, thanh khoản của mã này khá "èo uột", nhiều phiên khối lượng khớp lệnh chỉ vài trăm đến vài nghìn đơn vị.

Cổ phiếu LIX bền bỉ đi lên từ đầu năm 2023

Sức hút của cổ phiếu này trước tiên phải kể tới tỷ lệ cổ tức bằng tiền “đều như vắt tranh” xuyên suốt từ khi niêm yết năm 2009 tới nay. Mức cổ tức bằng tiền LIX chi trả cho cổ đông dao động phần lớn từ 30%-40% và cao nhất lên tới 50%.

Gần đây nhất, Lixco đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 20% vào cuối tháng 6/2023, nâng tỷ lệ chi trả cho năm 2022 lên 35%.

Thương hiệu hàng chục năm trên thị trường, KQKD duy trì ổn định

Theo tìm hiểu, Lixco tiền thân là Công ty kỹ nghệ hóa phẩm Huân Huân ra đời vào năm 1972. Ngay sau khi chuyển thành Công ty Bột giặt Lix (Lixco) vào năm 1992, LIX đã nhanh chóng làm nên tên tuổi, và là cái tên được nhắc đến rộng rãi trên thị trường bột giặt trong nước đầu những năm 90.

Một số sản phẩm chính của doanh nghiệp trở thành “người bạn” quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam: bột giặt, nước giặt, nước xả (nước làm mềm vải), nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy Javel, nước lau kính, nước tẩy toilet… mang thương hiệu LIX.

Hiện, Lixco có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như: Co.op Mart, Big C, Mega Market, Lotte, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Go & Top Market, BRGMart,... Ngoài ra Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Big C, Mega Market, Winmart, Lotte, Bách Hóa Xanh.

Về tình hình kinh doanh, Lixco duy trì doanh thu tăng trưởng khá ổn định trong giai đoạn 2015-2022. Riêng năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp lập đỉnh khi đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.957 tỷ đồng tăng 5% so với thực hiện 2022, song mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Bột giặt LIX ghi nhận doanh thu thuần gần 1.357 tỷ đồng và lãi trước thuế 117 tỷ đồng, giảm lần lượt 0,3% và 14% so với cùng kỳ 2022; thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong đó, lãi ròng lũy kế bán niên hơn 90 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước.