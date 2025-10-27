Cổ phiếu FPT và một mã ngân hàng có thể được loạt cá mập tổng quy mô 14.000 tỷ "săn lùng" trong kỳ cơ cấu quý 4

Ngày 20/10/2025, chỉ số VNDiamond và VNFinSelect đã công bố thông tin thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần. Cùng ngày, chỉ số VNFinlead cũng cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng.

Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục của các ETF tham chiếu theo những chỉ số trên là 31/10/2025, danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11.

Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán BIDV (BSC), với chỉ số VNDiamond, cổ phiếu CTD được chuyển sang rổ cổ phiếu duy tì do đã thỏa mãn các tiêu chí điều kiện. Ngược lại, VIB bị loại khỏi danh mục.

Hiện có 6 ETF mô phỏng chỉ số này, bao gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND, VFCVN DIAMOND. Tổng tài sản ròng của nhóm quỹ này đạt khoảng 14.000 tỷ đồng tính đến ngày 21/10, trong đó FUEVFVND chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 13.400 tỷ đồng.

Rổ chỉ số VNFinlead và VN30 không có sự thay đổi về danh mục, chỉ cập nhật số liệu và tỷ trọng.

Với rổ VNFin Lead, thị trường đang có 1 chứng chỉ quỹ ETF là quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL) tham chiếu chỉ số VN-Finlead với quy mô trên 530 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch của các quỹ ETF nội quý 4/2025, CTCK ước tính các quỹ ETF sẽ thực hiện mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT (8,2 triệu cổ phiếu) và ACB (8,2 triệu cổ phiếu). Một số mã khác như CTD, REE, KDH,... có thể được mua ròng khoảng 1-2 triệu cổ phiếu.

Ngược chiều, các quỹ ETF nội sẽ bán ròng với một số mã như TPB (3,6 triệu cổ phiếu), MWG (3,7 triệu cổ phiếu) và HDB (3,8 triệu cổ phiếu). VIB do bị loại khỏi VNDiamond cũng bị bán ròng gần 1,6 triệu cổ phiếu.

Cũng theo ước tính của Chứng khoán SSI (SSI Research) , nếu xét đồng thời ba chỉ số VN30, VNFIN Lead và VNDiamond, CTCK này cho rằng lực mua tập trung nhiều ở các cổ phiếu lớn như FPT (10,2 triệu cổ phiếu), ACB (4,2 triệu), HPG (2,5 triệu) và NLG (2,1 triệu). Ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt là MBB (6,4 triệu cổ phiếu), TPB và TCB (mỗi mã hơn 5 triệu).