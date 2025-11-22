Cổ phiếu Giầy Thượng Đình (GTD) tăng trần 3 phiên liền, sau tin Hà Nội thoái vốn

Cụ thể, kết phiên 21/11, giá cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình ở mức 17.300 đồng/cổ phiếu, tăng trần 14,57% so với phiên trước.

Đà bứt phá mạnh của cổ phiếu Giầy Thượng Đình diễn ra ngay sau thông tin, UBND TP.Hà Nội vừa đăng ký bán đấu giá toàn bộ 6,38 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Giầy Thượng Đình (GTD), tương ứng 68,67% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm được ấn định ở mức 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP.Hà Nội dự kiến thu về 130,9 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 16/12. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Trước đó, mã cổ phiếu này ghi nhận đà tăng trần 2 phiên liên tiếp, gồm: phiên 19/11 tăng trần 14,41% và phiên 20/11 tăng trần 14,39%.

Như vậy, sau 3 phiên tăng trần liên tiếp, thị giá cổ phiếu GTD đã tăng gần 46,6%, tương ứng đà tăng 5.500 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Giầy Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, gấp 2,6 lần mức lỗ năm trước. Đến cuối năm 2024, lỗ lũy kế đã vượt 67 tỷ đồng.

Giầy Thượng Đình liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong những năm qua.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2024 của Giầy Thượng Đình ở mức hơn 120 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình chiếm gần 43%, hàng tồn kho ở mức 38 tỷ đồng, tương đương 31,5% tổng tài sản. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm; vay và nợ thuê tài chính gần 29 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý tại Giầy Thượng Đình là quỹ đất vàng 277 Nguyễn Trãi – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nhà máy hơn nửa thế kỷ qua. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở thương mại – văn phòng – thương mại dịch vụ – trường học liên cấp Thượng Đình, do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành sau khi nhà máy di dời, hướng đến năm 2030.