Cổ phiếu HAG giảm sâu, Phó Tổng Giám đốc HAGL muốn tăng sở hữu

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) mới đây đã thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bà Chi muốn mua vào 200.000 cổ phiếu HAG bằng phương thức khớp lệnh trên sàn nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 8/8/2024 - 6/9/2024.

Trước giao dịch, bà Kim Chi đang sở hữu 395.159 cổ phiếu HAG, ương ứng tỷ lệ 0,04%. Nếu mua vào 200.000 cổ phiếu HAG như đăng ký, Phó Tổng Giám đốc HAGL sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp này lên 0,06%.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang trong tình trạng giảm điểm sâu; giao dịch ở mức 11.600 đồng trong phiên chiều 5/8, giảm 4,13% so với giá chốt phiên trước đó.

Tạm tính theo thị giá này, dự kiến bà Hồ Thị Kim Chi sẽ phải chi khoảng 2,3 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch như đăng ký.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, doanh thu thuần của HAGL đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 5%. Lợi nhuận gộp tăng 334 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là từ hoạt động xuất khẩu chuối tăng.

Đáng chú ý, lỗ từ hoạt động tài chính giảm 178 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm. Lợi nhuận khác giảm 263 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do trong quý II/2023, HAGL có lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven.

Khấu trừ các khoản thuế phí, HAGL báo lãi ròng hợp nhất quý II/2024 ở mức 281 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm trước.