Cổ phiếu HKT “bốc đầu” lập đỉnh lịch sử giữa lúc doanh nghiệp bị xử phạt

Theo đó, ngày 14/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 541/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư QP Xanh (HNX: HKT). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 31 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Đầu tư QP Xanh bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Đầu tư QP Xanh (Công ty) công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán, Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024, Thông báo thay đổi nhân sự số 10/2025/HKT-CBTT ngày 31/3/2025 (bổ nhiệm kế toán trưởng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Tiếp đó, công ty bị xử phạt 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 trên BCTC tự lập Quý IV năm 2024, cụ thể: LNST năm 2024 trên BCTC tự lập quý IV năm 2024 là 854.645.335 đồng, tuy nhiên LNST trên BCTC năm 2024 được kiểm toán là 255.560.863 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị xử phạt hành chính đối với 2 hành vi sai phạm trên của Đầu tư QP Xanh là 185 triệu đồng.

Bên cạnh bị phạt tiền, UBCKNN còn yêu cầu Đầu tư QP Xanh thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Đầu tư QP Xanh ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm gần 55%, xuống 39,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh, giúp công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 1,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (502 triệu đồng).

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác đem về gần 1 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lỗ 8,5 triệu đồng ở cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh gần 3 lần, xuống 226 triệu đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 1,1 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ năm 2024 (564 triệu đồng).

Cổ phiếu HKT tăng "bốc đầu" trong 3 phiên gần nhất, thị giá lập đỉnh cao nhất lịch sử niêm yết. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HKT ghi nhận đà tăng “bốc đầu” trong 3 phiên giao dịch gần đây.

Cụ thể, kết phiên 14/8, giá cổ phiếu HKT ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,35% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt chỉ vỏn vẹn 100 đơn vị.

Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu HKT (gồm 1 phiên tăng trần), thị giá tăng “bốc đầu” 21,21%, tương ứng tăng 2.100 đồng/cổ phiếu.

Nhờ đà tăng “bốc đầu” kể trên, cổ phiếu HKT hiện đạt đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết. Vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 73,6 tỷ đồng.