Cổ phiếu “họ” Viettel bất ngờ nổi sóng, loạt mã tăng kịch trần

Trong khi VN-Index giao dịch giằng co, nhóm cổ phiếu “họ” Viettel bất ngờ nổi sóng, trở thành điểm sáng đáng chú ý trên bảng điện.

Tâm điểm thuộc về bộ đôi Viettel Construction (CTR) và Viettel Post (VTP) khi có thời điểm cùng được kéo lên mức giá trần. Trong phiên, CTR chạm mức 93.400 đồng/cp, còn VTP lên 72.900 đồng/cp, qua đó thu hút sự chú ý lớn của nhà đầu tư. Diễn biến tăng mạnh cũng lan sang các mã khác trong hệ sinh thái Viettel như Viettel Global (VGI) và Thiết kế Viettel (VTK) , với mức tăng tích cực hơn 10% mỗi mã.

Nhờ nhịp bứt phá này, thị giá các cổ phiếu “họ” Viettel đồng loạt leo lên vùng cao nhất trong vòng 1–3 tháng trở lại đây. Không chỉ tăng mạnh về giá, nhóm cổ phiếu Viettel còn ghi nhận thanh khoản sôi động hơn hẳn so với nhiều phiên gần đây. Các mã CTR, VGI và VTP đang có khối lượng khớp lệnh từ 1–2 triệu cổ phiếu.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu “họ” Viettel xuất hiện sau thông tin đại diện Viettel cho biết doanh nghiệp có khả năng tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao.

Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực xây dựng đường sắt tốc độ cao.

Trong bối cảnh Bộ Xây dựng nhìn nhận phát triển công nghệ đường sắt tốc độ cao cần được triển khai như một chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, với sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho biết tập đoàn có khả năng tham gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống điều hành tập trung, tín hiệu, điều khiển, trung tâm OCC cũng như nền tảng quản lý thông minh phục vụ vận hành đường sắt tốc độ cao .

Thông tin này phần nào tạo thêm kỳ vọng đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Viettel trên sàn chứng khoán. Dù vậy, mức độ tham gia cụ thể của Viettel vào dự án vẫn cần thêm thông tin chính thức trong thời gian tới.﻿

Bên cạnh đó, nhóm Viettel cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác trên sàn còn được kỳ vọng sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nghị quyết số 79-NQ/TW được ban hành đã xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, đồng thời đặt ra hệ thống chỉ tiêu định lượng chi tiết về vị thế quốc tế của các tập đoàn kinh tế và năng lực tài chính quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn mang tính đột phá của Nghị quyết nằm ở hệ thống mục tiêu định lượng về quy mô doanh nghiệp. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và đặc biệt là từ 1 đến 3 doanh nghiệp nhà nước góp mặt trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Bên cạnh câu chuyện kỳ vọng liên quan đến các dự án hạ tầng công nghệ quy mô lớn, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của một số doanh nghiệp “họ” Viettel cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong đó, Viettel Construction báo doanh thu thuần hơn 3.805 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 189 tỷ đồng, tăng 23%. Viettel Global cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần 12.568 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 166%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.329 tỷ đồng, tăng tới 471%.

Dù vậy, bức tranh kinh doanh trong nhóm không hoàn toàn đồng pha. Viettel Post có phần chững lại trong quý đầu năm khi doanh thu thuần đạt hơn 4.758,2 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ; lãi ròng gần 39 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm doanh thu từ mảng thẻ cào cùng việc gia tăng một số khoản chi phí.