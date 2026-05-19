Vĩnh Hoàn mua lại 15 triệu cổ phiếu VHC

Công ty CP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa có Báo cáo gửi UBCKNN về kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 20/4/2026-15/5/2026, Vĩnh Hoàn đã tiến hành mua lại 15 triệu cổ phiếu VHC theo phương thức khớp lệnh nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất. Giá giao dịch bình quân 61.988 đồng/cổ phiếu.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của Vĩnh Hoàn nâng lên 15 triệu cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, Vĩnh Hoàn đã tiến hành bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều giữ chức Thành viên HĐQT độc lập; bà Phan Thị Kiều Oanh giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 5/5/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Quang Vinh được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 5/5/2026.

Quyết định nhân sự trên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 ở mức 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 13% so với thực hiện năm 2025.

Về kế hoạch đầu tư năm 2026, Vĩnh Hoàn dự kiến dùng tổng cộng 1.520 tỷ đồng để đầu tư cải tạo và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến trái cây Công ty CP Nông sản thực phâm Thành Ngọc; đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn mới tại Nhà máy thức ăn thủy sản Công ty TNHH Feed One; đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy Công ty CP Sa Giang; đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;...



