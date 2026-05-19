VietinBank kiên trì thoái vốn tại Saigon Port

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Saigon Port, MCK: SGP, sàn UPCoM).

Cụ thể, VietinBank đã không bán bất cứ cổ phiếu SGP nào trong tổng số hơn 19,31 triệu cổ phiếu đăng ký bán trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 13/4/2026 đến ngày 12/5/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, VietinBank vẫn duy trì sở hữu hơn 19,31 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,93% vốn điều lệ của Saigon Port.

Ngay sau đó, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu trên trong giai đoạn từ ngày 25/5/2026 đến ngày 23/6/2026. Nếu hoàn tất giao dịch, VietinBank sẽ thoái sạch vốn tại Saigon Port.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/3/2026, VietinBank chỉ bán ra 26.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,34 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán điều kiện thị trường không phù hợp.

Qua đó, VietinBank giảm sở hữu từ hơn 19,34 triệu cổ phiếu SGP xuống còn hơn 19,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,94% xuống còn 8,93% vốn tại Saigon Port như hiện tại.

Xa hơn, trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026, VietinBank cũng chỉ bán ra thành công 275.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán ra do điều kiện thị trường không phù hợp.

Về tình hình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Saigon Port ghi nhận doanh thu thuần gần 293,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 144,7 tỷ đồng, tăng 32%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Saigon Port giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn hơn 6.047,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu từ tài chính ngắn hạn hơn 1.087,1 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn gần 1.763,2 tỷ đồng, lần lượt chiếm 18% và 29,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.685,7 tỷ đồng, giảm 6,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả dài hạn khác ghi nhận gần 1.744,2 tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng nợ.

