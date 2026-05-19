Tổng công ty Thăng Long trúng thầu dự án hơn 700 tỷ đồng

Tổng công ty Thăng Long - CTCP (MCK: TTL) vừa có công bố thông tin về việc trúng thầu.

Cụ thể, Tổng công ty Thăng Long trúng thầu Gói thầu số 16 : Xây dựng Công trình cầu Văn Úc 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyển đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP.Hải Phòng và 09 Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2.

Giá trị hợp đồng của Tổng công ty Thăng Long thực hiện hơn 732 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/5/2026, TTL nhận được Quyết định 513/QĐ-XPHC ngày 22/4/2026 của thuế cơ sở 1- TP.Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Tổng công ty Thăng Long bị phạt tiền 3,85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính nộp chậm hồ sơ khai thuế (Tờ khai 05/GTGT theo lần phát sinh: Ngày phát sinh: 26/3/2026; Hạn nộp: 6/4/2026, ngày nộp tờ khai: 14/4/2026; số ngày quá hạn: 8 ngày).

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý I/2026 ở mức hơn 386,4 tỷ đồng; tăng gần 68% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn cũng tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 0,6 tỷ đồng, lên gần 38,4 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của TTL ở mức gần 1,1 tỷ đồng, giảm 88,32% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về chênh lệch này, phía doanh nghiệp cho biết, biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 chủ yếu là do lợi nhuận BOT giảm.

Ngoài ra việc các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất dẫn đến chi phí tài chính tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

