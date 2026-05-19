Vĩnh Hoàn của bà Trương Thị Lệ Khanh vừa chi gần 1.000 tỷ mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn tất mua lại 15 triệu cp quỹ, tương đương khoảng 6,7% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá mua bình quân 61.988 đồng/cổ phiếu, tương ứng Vĩnh Hoàn đã chi khoảng 930 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 20/4-15/5/2026.

Sau giao dịch, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp giảm từ hơn 224.4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 209.4 triệu cổ phiếu.

Doanh nghiệp cho biết mục đích mua lại cổ phiếu là để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu. Khi lượng cổ phiếu lưu hành giảm xuống, phần lợi ích tính trên mỗi cổ phiếu của cổ đông còn nắm giữ cũng tăng lên.

Trên thị trường, cổ phiếu VHC chốt phiên 18/5 đạt 59.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 2.955 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 286 tỷ đồng, tăng 35% so với quý 1/2025.

Tại thời điểm cuối tháng 3, Vĩnh Hoàn có hơn 3.900 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, chiếm gần 1/3 tổng tài sản. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 7.000 tỷ đồng.

Năm nay, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 14.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện trong năm 2025 và cổ tức bằng tiền dự kiến với tỷ lệ 30%.

Với hơn 224 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 672 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh – người đang nắm giữ khoảng 42% vốn – dự kiến nhận về khoảng 283 tỷ đồng.﻿